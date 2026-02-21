El condado de Alachua extiende nuevamente la prohibición de quemas por alto riesgo de incendios forestales

El condado de Alachua extendió nuevamente la prohibición obligatoria de quemas en todo el condado hasta el 27 de febrero tras revisar las condiciones actuales de incendios forestales.

La decisión llega en medio de una sequía prolongada que mantiene a gran parte de Florida bajo condiciones extremadamente secas y con alto riesgo de incendios forestales.

La mayor parte del estado permanece bajo declaración de emergencia luego de que el gobernador Ron DeSantis declarara estado de emergencia el pasado 9 de febrero debido al empeoramiento de la sequía.

El condado de Alachua es uno de los 67 condados incluidos en la orden ejecutiva estatal y las autoridades continúan monitoreando de cerca las condiciones en la región.

La situación actual es resultado de un déficit de lluvia que comenzó el año pasado, dijo la meteoróloga de la Red de Emergencias de la Radio Pública de Florida, Irene Sans.

“El verano pasado gran parte de Florida tuvo un déficit de lluvia. Entonces esta es una sequía prolongada que ha afectado no solamente al condado de Alachua, pero también a casi toda la Florida”, dijo Sans.

Durante 2025, Florida tampoco registró lluvias significativas ni una temporada activa de huracanes. De hecho la última vez que ningún sistema afectó el estado fue en el 2015, dejando condiciones particularmente secas en la región.

Las recientes olas de frío también han debilitado la vegetación. Las heladas afectan la capacidad de las plantas para recuperarse, dejándolas más secas y vulnerables, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Pastos y vegetación marrón se observan en Sweetwater Wetlands Park el 20 de febrero de 2026. Foto por: Candy Fontana Verde.

De acuerdo con las autoridades del condado, la extensión de la prohibición se basa en varios factores, incluyendo el aumento del Índice de Sequía de Keetch-Byram, que mide la sequedad del suelo. El valor actual del condado se encuentra entre 550 y 599, un rango que indica alto riesgo de propagación de incendios.

La prohibición prohíbe todo tipo de quema abierta no autorizada o no exenta, incluyendo fogatas, quemas controladas sin permiso, quema de basura doméstica o de jardín, desechos de construcción, desechos orgánicos y el uso de fuegos artificiales.

Sin embargo, se permiten algunas excepciones, como el uso de parrillas pequeñas y actividades con permisos válidos emitidos por las autoridades correspondientes.

“Asegúrense de que no esté cerca de ningún tipo de vegetación seca que pueda encenderse rápidamente y salirse de control. Asegúrense de tener una manguera de agua disponible para que, si las brasas salen fuera del área de cocción, puedan apagarlas rápidamente”, dijo Michael Cowart, el subjefe del Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Alachua.

Las autoridades advierten que realizar quemas no autorizadas durante la vigencia de la prohibición constituye una violación del código del condado y podría generar responsabilidad por daños y costos de extinción de incendios.

“Estamos viendo incendios que se salen de control. Por lo general, los propietarios intentan quemar montones de basura o algo así en su patio trasero. Eso es lo que esta prohibición de quemas intenta prevenir”, dijo Cowart.

Vegetación seca rodea una de las áreas de agua en Sweetwater Wetlands Park en Gainesville el 20 de febrero de 2026. Foto por: Candy Fontana Verde.

Aunque existe una ligera probabilidad de lluvia durante el fin de semana, no será suficiente para mejorar las condiciones de sequía.

“Necesitaríamos varios días de lluvia ligera moderada para que el suelo pueda drenar el agua y vaya aliviando la sequía. Entonces, las lluvias que tenemos en el pronóstico son muy pocas… no veo mucho alivio a corto plazo ni tampoco a largo plazo”, dijo Sans.

Las autoridades piden a los residentes cumplir con la prohibición de quemas, evitar cualquier actividad que genere chispas o llamas y reportar de inmediato humo o incendios llamando al 911. Mientras continúe el riesgo de incendios forestales, las condiciones seguirán siendo monitoreadas en todo el condado.