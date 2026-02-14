Un Mundo de Mujeres: Un Gimnasio Sólo para Chicas

Mucha gente se propone ponerse en forma para el nuevo año, pero los gimnasios pueden ser intimidantes, especialmente para las mujeres.

Para combatir esta situación, Peach by Pump ha abierto un nuevo gimnasio exclusivamente para mujeres con el fin de ayudarlas a alcanzar sus objetivos de forma física.

“Ser solo para mujeres es sin duda nuestra mayor ventaja. En segundo lugar está el acceso 24/7”, dijo Brandi Krytusa, líder corporativa y entrenadora de clases grupales.

El gimnasio está situado en la University Avenue, cerca de apartamentos como Nine 31, Sweetwater y el Hub.

Es así como una empleada de Peach by Pump Bian Brousset se enteró del nuevo negocio.

“Estaba pasando por delante justo antes de que abriéramos y vi el código QR y el pequeño símbolo del melocotón, y pensé: tengo que saber qué es esto”, Brousset dijo.

La estudiante de primer año de la Universidad de Florida está trabajando para convertirse en instructora de aptitud física en grupo a través del centro de recreación estudiantil de la UF.

Por ahora, ella pasa su tiempo trabajando en el gimnasio aprendiendo de los otros instructores y creando comunidad.

“Muchos de nuestros miembros son parte de la comunidad hispana”, Brousset dijo.

Ella habla español, también como otra de las empleadas, dándole una oportunidad para que los miembros de la comunidad hispana encuentren amigos en el gimnasio.

Valentina Caballero es una miembro del gimnasio hispano que le encanta el ambiente.

“Vengo todos los días al menos una o dos veces al día, y completamente me cambió la vida”, Caballero dijo.

Empezó a ir a clases de aptitud física en grupo y ahora se siente cómoda haciendo ejercicio por su cuenta.

Ella dice que ha encontrado una gran comunidad hispana en el gimnasio, así como otras chicas de su edad con las que se identifica entre el personal.

“El personal es muy cálido y acogedor”, dijo Krytusa. “Nos apasiona ayudar a otras mujeres que desean estar sanas y en forma y llevar un estilo de vida activo”.

Brandi Krytusa, líder corporativa y entrenadora de clases grupales, parada a la izquierda con las empleadas de recepción. Foto por: Marina Meretz.

El gimnasio sólo lleva abierto cuatro meses y tuvo un comienzo lento antes del año nuevo.

“Volviendo al semestre de primavera, la verdad es que despegó. Duplicamos nuestro número de miembros”, Krytusa dijo.

Krytusa dijo que su clientela es mitad mujeres universitarias y mitad mujeres mayores con hijos.

El gimnasio ofrece clases en grupo, así como un gimnasio abierto disponible para los miembros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Krytusa dice que esto es lo que hace su gimnasio competitivo a otros estudios de yoga o pilates en la ciudad.

“Ofrece más valor con su membresía”, Krytusa dijo.

Un pase de acceso total cuesta $129 al mes y un pase de solo el gimnasio cuesta $89 dólares al mes.

Bian Brousset, quien trabaja en Peach by Pump, demuestra un ejercicio para la espalda y como el equipo es más pequeño para acomodar a las mujeres que son más bajas. Foto por: Marina Meretz.



Para Brousset, el valor es el ambiente en el gimnasio. Dice que le encanta lo simpáticos que son todos porque se sienten cómodos al no tener hombres cerca.

“He entrenado en Crunch y en otros sitios, y aquí la experiencia es totalmente diferente”, Brousset dijo.

Brousset dijo que el ambiente amistoso da la bienvenida a las mujeres musulmanas que llevan hijabs. Muchas se sienten cómodas quitándoselos. Esto se debe al ambiente exclusivo para mujeres y a las ventanas opacas que hacen que el gimnasio sea aún más privado.

Krytusa anima a todo aquel que esté interesado en conocer las ventajas de su gimnasio. “Programa una visita o simplemente pásate por aquí”.

“Peach es lo mejor! Si comienzas a venir vas a ver la diferencia, en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, emocionalmente, personalmente, en todo! Definitivamente lo recomiendo”, Caballero dijo.