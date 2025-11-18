El Festival y Exhibición de Arte del Centro de Gainesville celebra su cuadragésimo cuarto aniversario

El fin de semana pasado, el centro de Gainesville se transformó en una galería al aire libre. Más de 200 artistas visuales de todo el país presentaron sus obras, desde pinturas hasta esculturas y joyas. En el escenario de Bo Diddley Plaza, varios músicos cantaban y tocaban sus instrumentos. En la calle Northeast 1st, bailarinas del vientre y acróbatas representaban en un escenario aéreo.

Este fue el Festival y Exhibición de Arte del centro de Gainesville, un evento anual presentado por el Departamento de Parques, Recreación y Asuntos Culturales de la ciudad de Gainesville. El festival, que celebra su 44.º aniversario este año, fue creado por y para artistas locales en 1981 y se extendió a lo largo de los años cubriendo varias manzanas del centro histórico.

El evento ha sido clasificado entre los 200 mejores espectáculos por Sunshine Artist, una publicación que evalúa los festivales de arte y artesanía de todo los Estados Unidos.

Una familia haciendo su pedido de comida en una caseta. Foto por: Sofia Mella-Lopez.



El festival del arte tiene un concurso en el cual jueces cualificados van a cada caseta y otorgan premios en múltiples categorías, como Mejor de la Exposición. Los jueces califican a cada artista según diferentes criterios, como la originalidad y la creatividad.

El evento también tiene un programa donde artistas emergentes pueden aplicar para una caseta gratis y mentoría en su carrera.

“Creo que es importante celebrar cada año estos eventos culturales que contribuyen a fomentar la tradición en nuestra comunidad", dice la directora del festival, Lili Tzou. También afirma que este evento contribuye a promocionar tanto a los artistas locales como a los de todo el país.

Una obra multimedia creada por Lucy Fraser, de The Villages, Florida. Foto por: Sofia Mella-Lopez.

Hoyt Childers, un escultor de Newberry que lleva exponiendo su obra en el festival desde 2016, afirma que le gusta la asistencia al festival.

“Normalmente, hay bastante gente y las ventas son buenas. Hay mucha gente que aprecia el arte” dijo Childers.

Hoyt Childers y sus obras. Foto por: Sofia Mella-Lopez.

Arianna León Uberti es una artista local que hace dibujos y murales. Este es su cuarto año vendiendo en el festival.

“Me encanta la comunidad. Todo el mundo viene a apoyar a los artistas locales,” Urberti dice. “Y me encanta que haya más artistas que vienen de todo el estado.”

Arianna León Urberti y su caseta. Foto por: Sofia Mella-Lopez.

La directora Lili Tzou usualmente está ocupada montando y desmontando cosas.

“ Cuando tengo tiempo, me gusta pasearme por allí, visitar los puestos de todos y estar cautivado por la calidad del arte que se expone,” dice Tzou.

La directora afirma que los residentes pueden esperar que el festival “dure para siempre, con suerte.”