Un compañero que transforma vidas. El perro de servicio que ayuda a una veterana de Vietnam a sanar

La organización Service Dogs for Patriots ayuda a los veteranos a retomar sus vidas después de sufrir estrés postraumático por su servicio en la guerra a través del entrenamiento gratuito de perros de servicio.

Michelle Dunlap, fundadora de Service Dogs for Patriots, pasa la mayor parte de sus días ayudando a veteranos y a sus perros a lograr una mejor calidad de vida.

Dunlap dice que los veteranos a menudo intentan diferentes tratamientos, pero que este “es muy diferente a un tratamiento convencional para el Trastorno de Estrés Postraumático”

De acuerdo con el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos, el 7% de los veteranos tendrá este trastorno en algún momento de sus vidas, mientras que entre las mujeres la cifra aumenta y representa el 13%.

Una de las beneficiarias del programa es una enfermera veterana de la guerra de Vietnam y su perro Merlin, un Border Collie de 5 años.

La coronel Dottie Gould llegó a Vietnam a los 21 años como enfermera. No obstante, el trastorno de estrés postraumático ha sido parte de su vida, pero este método la ha ayudado a retomar actividades sencillas del día a día.

“La terapia psicológica no me estaba ayudando mucho. Así que me puse en contacto con el programa”, dijo Gould.

Al igual que decenas de otros beneficiarios, Gould entrena personalmente a su perro Merlin.

“Él sabe qué hacer. Es muy consciente de lo que ocurre a mi alrededor. Así que me siento más cómoda porque él está ahí,”dijo Gould.

Según la página de noticias del Departamento de Asuntos de Veteranos, la información disponible sobre la salud mental y física de las veteranas que estuvieron en combate es limitada debido al recibimiento hostil que tuvieron estas mujeres cuando regresaron de la guerra.

La experiencia de Gould es similar “Cuando volví a casa, el país se mostró muy hostil con nosotros. Por eso no hablé del tema durante muchos, muchos años”.

Ahora, este programa ha transformado sus días al entrenar a su perro de servicio, mantener una rutina, salir de la casa y participar en actividades de la vida diaria más fácilmente junto a su compañero Merlin.