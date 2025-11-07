El cementerio honra a los difuntos mediante entierros naturales

Susan Nadeau visitó la tumba sin nombre donde su madre fue enterrada. Con una flor en la mano, Nadeau recordó entre lágrimas lo que más le gustaba de ella.

“Era un personaje, era divertida”, dijo Nadeau. “Le gustaba contar chistes subidos de tono, aunque a veces los decía mal o no los entendía. Se reía a carcajadas y me avergonzaba en público porque tenía que contar sus chistes.”

Nadeau fue una de las 175 personas que asistieron a la decimoquinta celebración anual en memoria del Cementerio de Conservación Prairie Creek. La subdirectora April Zee dijo que la jornada fue un momento para recordar a quienes descansan allí, además de ofrecer una oportunidad para reconectarse con otros miembros de la comunidad.

“La vida avanza rápido y un año pasa enseguida”, dijo Zee. “Me encanta que tengamos esta razón para que la gente regrese, celebre y vea a otros que son parte de la comunidad o que disfrutan del aire libre.”

El servicio conmemorativo refleja el creciente interés en los “entierros ecológicos”, una opción de fin de vida que promueve la protección ambiental mediante la descomposición natural, y que se ha vuelto cada vez más popular en Estados Unidos.

Según el informe “Conciencia y preferencias del consumidor 2025” de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, el 61.4% de los estadounidenses muestra interés en explorar opciones ecológicas, citando beneficios de sostenibilidad y menores costos.

Para Sam Welker, presidente de la junta directiva del cementerio, la decisión de optar por un entierro ecológico fue sencilla.

“Ya tengo mi formulario de preferencia de entierro completado para ser sepultado aquí con mi esposa”, dijo Welker. “Así era como la gente solía ser enterrada antes de la Guerra Civil.”

Personas que asistieron al servicio conmemorativo. Foto por: Alexis Vivanco.

La tarde incluyó música de talentos locales como los Wirebirds, poesía recitada por el personal del cementerio y una ceremonia especial de conmemoración. Las familias fueron invitadas a hacer sonar la campana ceremonial y enunciar el nombre de sus seres queridos fallecidos.

“Va más allá de quién está enterrado aquí”, dijo Zee. “Es un momento para que las personas realmente piensen y reflexionen sobre quienes han tenido un impacto en sus vidas.”

Zee comentó que la influencia del cementerio ha crecido significativamente en los últimos años, lo que ha permitido planificar su expansión, un paso clave para apoyar los esfuerzos de conservación en Gainesville.

“Cada entierro que realizamos ayuda a preservar más terreno”, dijo Zee. “El objetivo es seguir enterrando y seguir obteniendo tierra. En el momento en que se coloca un cuerpo en el suelo, ese terreno nunca podrá ser edificado ni desarrollado.”

Para Nadeau, la decisión de optar por un entierro natural ayudará a sus hijos con su cuidado al final de la vida y le permitirá reunirse con su madre, quien falleció el Día de la Madre, el 11 de mayo de 2025.

“Todos compartimos la misma forma de pensar: la paz, la naturaleza y la tranquilidad”, dijo Nadeau. “Respiras profundo, los árboles, lo natural… es mamá.”

Welker dijo que la decisión de Nadeau de ser enterrada en Prairie Creek refleja el poder de los entierros naturales y la importancia de un estilo de vida sostenible.

“No necesitan nada porque van a estar con la Tierra”, dijo Welker. “¿Cuál podría ser un mejor monumento que la Tierra viva?”