Campeones en reconstrucción: Florida arranca la defensa del título nacional con bajas de lujo y refuerzos clave

En su regreso a Gainesville, los Gators colgaron el banderín de campeones nacionales el jueves por la noche. Después de la ceremonia, UF venció cómodamente a North Florida con un contundente 104–64, lo cual sirvió para limpiar el sabor del debut, pero dejó una alerta encendida en la eficacia de los tiros de tres. Los Gators lanzaron solo 6/32 en triples.

Tras obtener el campeonato nacional en abril, los Florida Gators enfrentan el desafío estructural de defender su título con una plantilla considerablemente transformada. Tres de los cinco titulares del año pasado se han ido, lo que ha obligado al cuerpo técnico a depender estratégicamente del portal de transferencias para reconstruir la base del equipo.

Bajo este nuevo marco competitivo, la temporada comenzó con una derrota por 93-87 el pasado lunes, 3 de noviembre, ante Arizona en Las Vegas. No obstante, el entrenador Todd Golden mantiene el pulso sereno, confiando en que el grupo “irá agarrando ritmo” a medida que avance la temporada.

La cifra que mejor explica el reto es simple: las tres estrellas de la temporada en la que los Gators sorprendieron al mundo deportivo ya no están. Walter Clayton Jr., Alijah Martin y Will Richard, el tridente anotador que marcó el camino hacia el campeonato nacional la campaña pasada, dieron el salto profesional a la NBA.

Clayton fue seleccionado en la primera ronda por los Utah Jazz, Martin por los Toronto Raptors y Richard en la segunda ronda por los Golden State Warriors.

“Clayton fue tan importante el año pasado, será difícil encontrar a alguien que dé un paso al frente en los momentos duros”, señaló Nick Squeglia, estudiante de segundo año en la Universidad de Florida. “El campeonato va a ser muy difícil por rivales como Houston y Purdue, pero una semifinal sería genial para este programa”

Denzel Aberdeen, por su parte, se marchó a Kentucky vía transferencia. A esa lista se suma el ala-pívot Sam Alexis, quien partió a Indiana.

Pero no todo son malas noticias para los fans de los Gators. El núcleo interior del plantel se mantuvo: Alex Condon y Reuben Chinyelu retiraron sus nombres del Draft de la NBA y regresaron a Gainesville. Además, rostros familiares como Thomas Haugh, Micah Handlogten, Urban Klavžar, Isaiah Brown, Viktor Mikić, Olivier Rioux y Cooper Josefsberg siguen siendo parte del equipo.

Después del campeonato nacional, el cuerpo técnico de Golden no se tomó vacaciones y se puso manos a la obra con un plan claro: recargar la plantilla con nombres de impacto.

Xaivian Lee, proveniente de Princeton, llega tras tres temporadas siendo la figura de la conferencia “Ivy League” con promedios de 17 puntos por partido, eficiencia desde tres y una relación de asistencias/pérdidas sobresaliente. Su lectura en pick-and-roll y su capacidad para anotar le dan a Florida un generador completo.

Boogie Fland (Arkansas) añade velocidad y defensa perimetral al plantel de los Gators. Antes de su lesión de muñeca en Fayetteville, promediaba más de 13 puntos y 5 asistencias por juego, con una relación de casi 4 a 1 entre asistencias y pérdidas. Boogie decidió transferirse a Florida en busca de jugar al más alto nivel de baloncesto universitario.

“Por más que hayamos perdido a nuestra estrella, confío en los nuevos jugadores, sobre todo Xavian y Boogie. Ojalá den un paso al frente”, dijo Will Benson, estudiante y aficionado de los Gators. “El equipo se vio un poco desconcentrado en el primer juego. Sabíamos que esa era una preocupación al comenzar la temporada, pero ojalá puedan ajustarse y resolverlo.”

AJ Brown (Ohio) completa el trío de adquisiciones en el plantel. El escolta promedió 13,2 puntos el último año. Brown vuelve tras recuperarse de una lesión y compite por minutos desde el primer día del campamento.

La clase de primer año también suma dos nombres con huella local. Alex Floyd de Miami y CJ Ingram, criado a media hora de Gainesville y con lazos familiares con Gator (su padre, Cornelius, fue capitán de UF en el título nacional de 2008 en fútbol americano).

El sentir de estudiantes y aficionados ante esta nueva etapa del equipo es una mezcla entre altas expectativas y por otra parte, reconocer el desafío que presenta la reconfiguración de una plantilla que logró un campeonato nacional.

“Siempre un equipo que sale campeón sufre bajas y tiene que pasar por un proceso de reconstrucción, pero ojalá podamos llegar lejos”, dijo Alejandro Ortega, estudiante de gestión deportiva en UF. “Si te soy sincero, después de la alegría que Todd Golden nos dio el año pasado, no se le puede pedir más, y es comprensible por las bajas tan importantes.”

Si Lee controla los ritmos, Fland mantiene la presión en ambos costados y Brown aporta puntería consistente, el perímetro puede madurar a tiempo para marzo.

En Gainesville, la temporada apenas comienza y la expectativa en los pasillos del O’Dome y en las residencias estudiantiles es que estos Gators, diferentes pero igual de ambiciosos, aprendan rápido y vuelvan a soñar en grande.