Galería de Fotos: El artista internacional Luis Enrique encabezó el festival latino anual de Gainesville
1 of 7 — 3.1.jpg
Luis Enrique, cantante nicaragüense, canta en el escenario principal durante el Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
2 of 7 — 1.jpg
Tatiana Driaza, a la izquierda, y Daniela Consuegra, a la derecha, muestran sus trajes tradicionales de Colombia durante el Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
3 of 7 — 2.jpg
Elio Piedra, a la izquierda, fundador de Tu Fiesta Radio 95.7 FM, junto a dos presentadores, participan en el escenario durante el Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
4 of 7 — 5.jpg
Un grupo de estudiantes participa en una ruleta promocional de Meldon Law durante Tu Fiesta Radio Festival 2025 el sábado 1 de noviembre de 2025 en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
5 of 7 — 3.jpg
Luis Enrique, cantante nicaragüense, canta en el escenario principal durante el Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
6 of 7 — 6.jpg
Una asistente sonríe mientras disfruta la presentación de Luis Enrique en Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
7 of 7 — 4.jpg
Una pareja baila frente al escenario durante el Tu Fiesta Radio Festival 2025, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Gainesville. Foto por: Andrea Fonseca.
La cuarta edición del festival latino anual de Gainesville "Tu Fiesta Radio Festival 2025" tuvo variedad de vendedores, pequeñas y grandes empresas locales y la participación de bandas musicales ante la presentación del artista internacional Luis Enrique también conocido como el Príncipe de la Salsa.