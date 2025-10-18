Un Siglo de Celebración y Juegos de Homecoming para el equipo de Fútbol Americano de los Gators

Este año se celebrará el 102 Homecoming de la Universidad de Florida. La temporada de fútbol americano del 2025 ha estado llena de muchas emociones.

Todo empezó con muchas expectativas teniendo a DJ Lagway como líder de la ofensiva de los Gators. Lagway lideró al equipo de los Gators a un récord de 8-5, con cuatro victorias corridas para culminar la temporada del 2024.

La temporada del 2025 comenzó con el partido contra la Universidad de Long Island (LIU). Los Gators tuvieron un excelente partido en ambos, la defensa y ofensiva.

DJ Lagway tuvo tres pases para touchdown, Jadan Baugh corrió sobre 100 yardas y la defensa perfecta, los Gators lograron la victoria 55 a 0.

Después del primer partido, ha sido un desastre de temporada para los Gators.

El equipo perdió tres partidos seguidos. La ofensiva no podía conectar, no tenía ninguna fluidez, y mucha inconsciencia especialmente de DJ Lagway.

A pesar de lo que pase en el campo de juego, los jugadores mantienen una mentalidad positiva. Tuve la oportunidad de hablar con Devin Moore sobre lo que significa para él representar a la Universidad de Florida, “significa todo para mí, este programa ha cambiado mi vida. Me ha ayudado a ser un mejor atleta de fútbol [americano], pero más importante un mejor hombre.”

En los últimos dos partidos, los Gators han ganado y perdido uno dándoles un récord de 2-4, pero el partido del sábado contra Mississippi State, tiene muchísima importancia.

No tan solo para mantener la racha ganadora de juegos ganados durante homecoming, pero también porque el resultado del partido podrá impactar si el entrenador del equipo, Billy Napier, seguirá en esa posición si pierden el partido.

Muchos esperan que el resultado del partido sea positivo, y que el equipo de los Gators pueda tener un cambio completo y tener una racha de victorias como la temporada pasada.