Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 07/25

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 07/20 al 07/25. En el segmento de asuntos públicos, Dulce Rodriguez entrevisto a Melanie Guerrero quien es coordinadora de mentores y especialista en base de datos de la fundación Take Stock in Children y The Education Foundation en el condado de Alachua. Guerrero nos comparte los recursos disponibles para el regreso a clases, oportunidades de becas y la importancia de estos programas para apoyar el éxito académico.