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Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 07/25

WUFT | By Dulce Rodriguez-Escamilla ,
Nicole LopezEmiliano Luna
Published July 25, 2026 at 6:30 AM EDT

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 07/20 al 07/25. En el segmento de asuntos públicos, Dulce Rodriguez entrevisto a Melanie Guerrero quien es coordinadora de mentores y especialista en base de datos de la fundación Take Stock in Children y The Education Foundation en el condado de Alachua. Guerrero nos comparte los recursos disponibles para el regreso a clases, oportunidades de becas y la importancia de estos programas para apoyar el éxito académico.

Archivos del Programa Semanal
Dulce Rodriguez-Escamilla
Dulce is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
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Nicole Lopez
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Emiliano Luna
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