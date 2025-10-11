WUFT-TV/FM | WJUF-FM
1200 Weimer Hall | P.O. Box 118405
Gainesville, FL 32611
(352) 392-5551

A service of the College of Journalism and Communications at the University of Florida.

© 2025 WUFT / Division of Media Properties
News and Public Media for North Central Florida
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 10/11

WUFT | By Ornella Moreno ,
Azul MedinaMarina Meretz
Published October 11, 2025 at 6:30 AM EDT

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 10/06 al 10/11. En el segmento de asuntos públicos, Ornella Moreno entrevistó a Adriana Menendez, Directora Asistente de Rural Women's Health Project. Menendez gestiona el día a día de la línea de referencia del Proyecto SALUD, proporcionando asistencia y gestión a la comunidad hispana. Menendez nos habla sobre como debe una familia prepararse ante la llegada de huracanes, que prevenciones deben tomar y cuales son los métodos de evacuación en caso de estar en un area de alto riesgo.
Archivos del Programa Semanal
Ornella Moreno
Ornella is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
See stories by Ornella Moreno
Azul Medina
Azul is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
See stories by Azul Medina
Marina Meretz
Marina is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
See stories by Marina Meretz

Subscribe to The Point newsletter

Sign up to get a daily morning email with a roundup of all the need-to-know news and information from our area and the state of Florida, curated by WUFT News.

* indicates required