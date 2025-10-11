Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 10/11

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 10/06 al 10/11. En el segmento de asuntos públicos, Ornella Moreno entrevistó a Adriana Menendez, Directora Asistente de Rural Women's Health Project. Menendez gestiona el día a día de la línea de referencia del Proyecto SALUD, proporcionando asistencia y gestión a la comunidad hispana. Menendez nos habla sobre como debe una familia prepararse ante la llegada de huracanes, que prevenciones deben tomar y cuales son los métodos de evacuación en caso de estar en un area de alto riesgo.