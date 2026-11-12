“Walk Through Time” y mucho más: Crece la celebración del Día de los Veteranos en Gainesville

El Comité del Monumento a los Veteranos del Condado de Alachua organizó su 33.ª Celebración del Día de los Veteranos, un programa anual que rinde homenaje a quienes han servido al país.

El evento ha ido creciendo continuamente en atención, asistencia y actividades. El año pasado, con el fin de seguir mejorando el servicio, el Comité instaló un asta exclusiva de 50 pies para la bandera estadounidense, la cual reemplazó a la antigua asta de 35 pies en el Parque Conmemorativo de los Veteranos del Condado de Alachua.

Sin embargo, desde abril, el comité ha estado debatiendo qué se podría añadir este año.

“Tenemos dos objetivos”, explicó el presidente del Comité del Monumento a los Veteranos, Jay Robinson. “Uno es brindar servicio a los veteranos, y el otro es tener un evento que una a la comunidad”.

Al implementar nuevos espacios familiares y actividades recreativas, lograron exactamente eso.

Gainesville es una ciudad de corredores, por lo que es común ver una carrera de 5K programada en la mañana de un día festivo federal.

Así que, como era de esperarse, el Comité añadió una antes de que comenzara la ceremonia a las 11 a.m.

Con poco más de 100 corredores, la nueva actividad atrajo tanto a amigos como a desconocidos. Colin Miller, ganador de la carrera y estudiante de tercer año de la Universidad de Florida, no había asistido al evento en años anteriores.

“Esta es la primera carrera de 5K del Día de los Veteranos que realizan, así que esta es mi primera vez aquí”, dijo Miller. “He estado corriendo en carreras de 5K locales, pero la energía y moral de hoy fue muy divertida”.

Y gracias a una colaboración con el club Sunrise Rotary de Gainesville, carbohidratos y proteínas de desayuno, como bagels, huevos, rebanadas de jamón, salchichas y trocitos de tocino, recargaron de energía a los corredores, veteranos y asistentes de manera totalmente gratuita.

“En años anteriores habíamos ofrecido café y artículos de desayuno, pero en esta ocasión tuvimos una barra completa de bagels con muchas opciones y selecciones”, señaló Robinson.

El Comité no se detuvo ahí. En colaboración con instituciones académicas locales, presentaron una galería de arte comunitario destinada a mostrar el lado creativo y sanador de la salud pública y el servicio.

La galería, de carácter no competitivo, exhibió obras tanto de veteranos como de miembros de la comunidad, uniendo el puente entre el servicio clínico y la expresión personal.

Shaila Pimentel, veterana, enfermera y estudiante dentro de la red de Arte en Medicina, fue uno de los rostros clave detrás de esta nueva muestra visual. Después de que su profesora de arte del Santa Fe College, Valerie Aslakson-Jennings, la motivara a explorar cómo el programa de Arte en Medicina de la Universidad de Florida podría alinearse con su profundo compromiso con el servicio comunitario, Pimentel encontró el canal perfecto para llevar al parque.

“Sí, eso me gustaría darle un agradecimiento, claro, a mi familia por apoyarme, pero también a la Universidad de Florida y a la Universidad de Santa Fe”, compartió Pimentel, expresando una inmensa gratitud hacia su familia y sus comunidades académicas por apoyar a los estudiantes que conectan el sector de la salud con los campos creativos. “Tú no tienes que ser un artista para ser parte del arte en salud, ¿me entiendes?, en la medicina. Es querer hacer algo creativo”.

Para James Carr, un veterano militar de 74 años, la celebración se ha convertido en una tradición familiar tras casi 25 años de voluntariado.

Carr se involucró por primera vez mientras trabajaba con el servicio de Bomberos y Rescate, cuando los organizadores necesitaron asistencia para ingresar de manera segura una aeronave al parque. Desde entonces, ha seguido ayudando a coordinar los aterrizajes de aeronaves y brindando apoyo en comunicaciones.

“Creo que en algunos de los primeros eventos que hice, es posible que hayan asistido unas 50 personas”, comentó Carr. “Y ahora, bueno, mire a la multitud. Es un grupo de gente muy grande”.

A pesar de su edad, Carr continúa ofreciéndose como voluntario, encontrando satisfacción en ayudar a que otros disfruten de la celebración.

“Todavía puedo ayudar con algunos de estos detalles, hacer que sea un poco mejor para alguien más simplemente estando aquí afuera para ayudar con el aterrizaje del helicóptero”, dijo Carr.

Mientras veteranos como Carr continúan dedicando su tiempo a la celebración, el Comité espera seguir ampliando las oportunidades de participación comunitaria en los próximos años.

“Esperamos que el futuro incluya más equipos de JROTC de las escuelas secundarias, más actividades y más recursos para los veteranos”, concluyó Robinson. “Pero lo que tenemos es, en cierto modo, un legado que continuar. Es un legado de brindar recursos y eventos comunitarios”.