“Run With the Cops” cumple 11 años creando conexiones

Los miembros de la comunidad y los socorristas se reunieron el martes por la mañana en Santa Fe College para celebrar la undécima edición anual del evento “Run With the Cops”.

Este evento, tiene como objetivo crear vínculos entre los socorristas y los miembros de la comunidad de todas las edades y capacidades.

Uno de los organizadores, el Teniente Mark Barley, dice que el evento está hecho para crear oportunidades para que la gente con discapacidades físicas, mentales y educativas interactúan con los agentes de policía, bomberos y otros socorristas fuera de situaciones de emergencia.

“Es muy raro que las personas de estas poblaciones vulnerables tengan la oportunidad de interactuar con los socorristas de esta manera; siempre es en momentos de crisis”, dijo Barley.

“Por eso tratamos de derribar esas barreras y compartir momentos agradables con ellos”.

Barley dice que las personas con discapacidades pueden sentirse demasiado intimidados para llamar a la policía o a otros servicios de emergencia. Eventos como “Run With the Cops” hace que el pedir ayuda cuando más cuenta sea un poco más fácil.

“Puede ser una cuestión de vida o muerte”, dijo Barley. “Quizás piensen que la policía da miedo, o que los bomberos y los paramédicos dan miedo por las luces y las sirenas… Esto les permite acercarse e interactuar en un momento donde simplemente estamos disfrutando”.

Uno de los participantes que regresa es Brandon Jermaine Brooks, un graduado del programa de Proyecto SAINTS de Santa Fe College. Brooks dice que él ha asistido a este evento desde su inicio y ha desarrollado una amistad con Barley.

“Es una persona maravillosa, nos llevamos muy bien,” dijo Brooks. “Él y yo somos amigos, los mejores amigos.”

La amistad entre Barley y Brooks es exactamente lo que “Run With the Cops” espera lograr.

Brooks dice que las conexiones que ha hecho con los socorristas son la razón por su participación después de todos estos años.

“Son personas maravillosas en mi vida, y solo quiero salir y divertirme”, dijo Brooks.

Una agente de policía de Santa Fe College, Molly Massey, dice que el evento le da la oportunidad de apoyar a su comunidad de una manera diferente.

En vez de conocer a la gente bajo la presión de una crisis, puede conversar con los miembros de la comunidad y mostrarles otra faceta del trabajo de los socorristas.

“Podemos simplemente hablar con la gente, y se dan cuenta de que somos personas normales como ellos”, dijo Massey.

A lo largo de la mañana, los participantes tuvieron la oportunidad de correr, caminar o desplazarse en silla de ruedas por la pista, disfrutar de la música y la comida, y crear conexiones con los socorristas que prestan servicio directamente a su comunidad.

Once años después, el objetivo sigue siendo el mismo: derribar barreras y crear relaciones que van más allá de este evento.