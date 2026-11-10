Las heridas invisibles de los veteranos

El 11 de noviembre se conmemora el Día del Veterano en los Estados Unidos. El día se celebra para honrar a los millones de hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas.

Entre ellos se encuentran muchos latinos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, cerca de 1.5 millones de veteranos eran hispanos o latinos en el 2023.

Uno de éstos es William Paz, un veterano de la Marina estadounidense nacido en Colombia. Paz llegó a los Estados Unidos con apenas siete años y empezó su carrera en la Marina a los 17 años.

Para Paz llegar a formar parte de las Fuerzas Armadas era una forma de demostrar su agradecimiento con el país que lo recibió y que le dio un sentimiento de patriotismo.

“Fue un orgullo porque yo dije que hasta siendo latino de otro país vengo a defender el país donde ya hice mi vida, los Estados Unidos”, dijo Paz.

Ese sentimiento de dedicación también se marcó en la experiencia de Enrique Escobar, un veterano de la Guerra de Vietnam. Para él, su servicio militar fue un sacrificio personal pero, a la vez, fue su forma de devolverle al país.

“Yo me siento orgulloso de ser un veterano. Estoy orgulloso porque hice el sacrificio y me ofrecí como voluntario. Yo creo que si tú vives en un país le debes algo a ese país,” dijo Escobar.

Pero sus experiencias en el servicio militar no terminaron cuando regresó a casa. Escobar dice que tuvo que enfrentar desafíos como lidiar con la impopularidad de la guerra.

Escobar recuerda que tuvo que cambiarse su uniforme militar a ropa cotidiana en el aeropuerto de regreso a los Estados Unidos debido a lo controversial que fue la guerra de Vietnam.

El veterano recuerda que sobrevivir una guerra no solo significaba protegerse físicamente de las balas y los cohetes, sino también mentalmente aprender a enfrentar el impacto psicológico del conflicto.

“O aprendías a tener miedo o a ser inteligente,” dijo Escobar. Era una cuestión de supervivencia… pero no se trata solo de sobrevivir a las balas, los cohetes o cosas por el estilo… es la supervivencia mental, porque no vas a volver a casa al día siguiente”

Experiencias como la de Escobar pueden dejar consecuencias psicológicas y emocionales, entre ellas el estrés postraumático. Según el Departamento de Veteranos de Los Estados Unidos dice que esta condición le cobra la vida por suicidio a aproximadamente 17 veteranos al día.

Edith Shiro, una psicóloga clínica dice que el estrés postraumático puede afectar el día a día de las personas que sufren de la condición. Esto puede hacer que la reincorporación a la vida cotidiana sea más difícil para los veteranos.

“Hay ciertos sonidos, ciertos lugares o ciertas situaciones que pueden dispararte esa experiencia de trauma de la guerra,” dice Shiro.

Para Escobar, el Día del Veterano es una oportunidad de reconocer que el impacto de la guerra afecta a todos.

“Son tus familiares, es así de cercano. Así que, si es así de cercano, tienes que reconocerlo y respetarlo,” dice Escobar.

Más allá de homenajes, el Dia del Veterano es una oportunidad de entender los sacrificios que hicieron hombres como Paz y Escobar y apoyarlos cuando regresan a casa.