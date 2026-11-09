Oklahoma domina el reloj y frustra la remontada de Florida en su primera visita al Swamp

Oklahoma necesitó 20 jugadas y casi 13 minutos para apagar las esperanzas de los Florida Gators.

En un partido que permaneció al alcance de los locales durante tres cuartos, los Sooners aprovecharon sus oportunidades y castigaron los errores de Florida para llevarse una victoria 23-7 de visitante.

La histórica primera visita de Oklahoma al estadio Ben Hill Griffin enfrentó a dos equipos de la Conferencia del Sureste (SEC) que buscaban recuperarse de derrotas en sus compromisos anteriores.

El encuentro también marcó la primera vez que ambos programas jugaron en el estadio de uno de los equipos.

Sus dos enfrentamientos anteriores ocurrieron en partidos de postemporada: Florida ganó 24-14 en el Campeonato Nacional de 2009, mientras que Oklahoma se impuso 55-20 en el Cotton Bowl de 2020.

Esta vez, los Sooners encontraron la fórmula para controlar el partido desde el comienzo.

Inicio del Juego

Florida recibió el balón primero y comenzó con una conexión de 16 yardas entre el mariscal de campo Tramell Jones Jr. y el receptor Dallas Wilson.

Sin embargo, el prometedor inicio terminó rápidamente cuando el liniero defensivo Danny Okoye capturó a Jones en tercera oportunidad, obligando a los Gators a despejar.

Oklahoma respondió con una ofensiva de 10 jugadas y 61 yardas. Una conexión de 41 yardas entre John Mateer y el ala cerrada Rocky Beers llevó a los Sooners hasta la yarda 26 de Florida.

La defensa local logró evitar el touchdown cuando Myles Graham y Kofi Asare derribaron a Mateer para una pérdida de nueve yardas.

Oklahoma tuvo que conformarse con un gol de campo de 41 yardas de Tate Sandell, que abrió el marcador 3-0 con 7:36 restantes del primer cuarto.

Los problemas ofensivos de Florida continuaron. Dos penalizaciones consecutivas por sujetar, cometidas por el liniero Caden Jones, anularon avances de 18 yardas y terminaron frustrando otra posesión.

Los Sooners aprovecharon para construir una ofensiva de 15 jugadas y 84 yardas que consumió 7:11 minutos entre el primer y segundo cuarto.

Con 9:42 restantes antes del descanso, Mateer encontró al ala cerrada Hayden Hansen, ex jugador de Florida, con un pase de tres yardas en la zona de anotación. El touchdown extendió la ventaja de los visitantes a 10-0.

Baugh devolvió la esperanza

Los Gators finalmente encontraron una respuesta gracias a Bailey Stockton, que devolvió un despeje de 31 yardas hasta la yarda 48 de Florida, colocando al ataque en su mejor posición de campo de la noche.

Jones comenzó la serie con una corrida de nueve yardas, mientras que Duke Clark aportó avances consecutivos de 13 y cinco yardas para acercar a los Gators a la zona de anotación.

Entonces llegó la jugada más emocionante de la noche para la afición local.

Desde la yarda 15 de Oklahoma, Jadan Baugh encontró espacio por el costado, aceleró hacia la línea lateral y se lanzó con el balón extendido hacia el pilón de la zona de anotación.

Los oficiales inicialmente determinaron que había salido del campo antes de cruzar la línea. Sin embargo, después de revisar la repetición, revirtieron la decisión y concedieron el touchdown de 15 yardas.

Con el punto extra de Patrick Durkin, Florida recortó la diferencia a 10-7 cuando restaban 3:15 del segundo cuarto.

Pero la dominación de Oklahoma durante toda la noche nuevamente hizo que la celebración durará poco.

Oklahoma respondió con una serie de ocho jugadas y 44 yardas, coronada por otro gol de campo de Sandell, esta vez desde 48 yardas, para establecer el 13-7 al descanso.

Una oportunidad que se escapó en la segunda parte

La defensa de Florida comenzó la segunda mitad con mayor intensidad, obligando a Oklahoma a despejar en sus primeras tres posesiones del tercer cuarto.

La presión de jugadores como Kamran James, Myles Graham y LJ McCray ayudó a mantener a los Sooners sin puntos durante el tercer período.

Pero la ofensiva de los Gators no consiguió aprovechar esas oportunidades, un problema que ya había enfrentado en su anterior partido ante Georgia.

El momento decisivo que dictó el resto del juego llegó a los 6:22 restantes del tercer cuarto.

Una recepción de 33 yardas de Duke Clark había impulsado a Florida hacia territorio rival. Los Gators llegaron a una cuarta oportunidad con tres yardas por avanzar desde la yarda 17 de Oklahoma.

En lugar de intentar un gol de campo que hubiera reducido la desventaja a tres puntos, Florida decidió buscar el primero y diez.

Jones lanzó hacia Eric Singleton Jr. en la zona de anotación, pero el defensivo Courtland Guillory reaccionó al pase, se lanzó hacia el balón y consiguió una intercepción que terminó con la amenaza ofensiva.

Florida había dejado escapar su mejor oportunidad de tomar la delantera, o por lo menos acortar la diferencia.

Oklahoma sentencia el encuentro

Con seis puntos de ventaja y menos de tres minutos restantes en el tercer cuarto, los Sooners comenzaron la posesión que terminó definiendo el partido.

Oklahoma recorrió 89 yardas en 20 jugadas, consumiendo 12:45 minutos y convirtiendo cinco terceras oportunidades para mantener a la defensa de Florida sobre el terreno, prácticamente un cuarto entero en solo una posesión.

Finalmente, con 4:56 por jugar, Mateer encontró a Isaiah Sategna III con un pase de seis yardas para touchdown, ampliando la ventaja a 20-7.

Los Gators necesitaban responder inmediatamente, pero su siguiente posesión terminó con otra jugada negativa.

En cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar, Kip Lewis capturó a Jones para una pérdida de 15 yardas, entregando el balón a Oklahoma en la yarda 17 de Florida.

Sandell añadió posteriormente un gol de campo de 31 yardas para ampliar la diferencia a 23-7 con menos de dos minutos en el reloj.

Mateer acumuló 207 yardas por pase y dos touchdowns, además de 56 yardas corriendo, mientras que Beers lideró a Oklahoma en yardas recibidas, con 72 en cuatro recepciones.

Por el lado de Florida, el mariscal de campo Tramell Jones Jr. completó 10 de 22 pases para 133 yardas y sufrió dos intercepciones.

Mientras tanto, el corredor Jadan Baugh fue responsable del único touchdown de los Gators y terminó el encuentro con 35 yardas en ocho acarreos.

La verdadera diferencia quedó reflejada en la producción ofensiva: Oklahoma acumuló 351 yardas totales, frente a las 203 de Florida.

Los Sooners también dominaron el tiempo de posesión, controlando el balón durante 37:50 minutos, en comparación con los 22:10 de los Gators.

La noche dejó una conclusión para los Gators: su defensa les dio oportunidades de regresar al partido, pero los errores ofensivos y la incapacidad de sostener posesiones impidieron convertirlas en puntos.

Con la derrota, Florida cae a un récord de 5-4 en la temporada y 3-4 en la SEC, sumando su segunda derrota consecutiva.

Los Gators buscarán recuperarse el próximo sábado 14 de noviembre, cuando visiten a los Kentucky Wildcats en el Kroger Field de Lexington, Kentucky. Allí tendrán una nueva oportunidad de corregir sus errores y recuperar el rumbo en la recta final de la temporada.