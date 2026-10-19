Florida cambia el guión en Austin y sorprende a Texas con una remontada de 27-24

Florida llegó a Austin con dos derrotas consecutivas, un mariscal de campo suplente y más preguntas que respuestas. Pese a todo, los Gators se marcharon con una de las victorias más importantes de su temporada.

Los Gators remontaron una desventaja de 14 puntos para derrotar 27-24 al No. 7 Texas este sábado en el estadio Darrell K. Royal-Texas Memorial, impulsados por dos pases de anotación de Tramell Jones Jr. y una defensa que respondió cuando más importaba.

Lo que comenzó como otra tarde frustrante para Florida terminó convirtiéndose en una demostración de resistencia.

Los Gators anotaron 24 puntos consecutivos tras encontrarse abajo por 17-3 y sobrevivieron a un último intento de remontada de los Longhorns para mejorar su récord a 5-2.

Con Aaron Philo como suplente debido a una lesión en el hombro, Jones asumió la titularidad por primera vez en su carrera universitaria.

El mariscal de segundo año terminó con 155 yardas por el aire, 22 pases completos en 35 intentos y dos touchdowns, ambos dirigidos a Lacota Dippre.

Sin embargo, su debut no comenzó como esperaba.

Texas necesitó apenas siete jugadas y 75 yardas para abrir el marcador. Raleek Brown encontró espacio por el costado derecho de la defensa y corrió 32 yardas hasta la zona de anotación, colocando a Texas arriba 7-0 con 11:42 por jugar en el primer cuarto.

Mientras tanto, la ofensiva de Florida no encontraba respuestas. Sus primeras tres posesiones terminaron sin conseguir un primer down, y una salida en falso del liniero TJ Shanahan Jr. frustró un intento de conversión en cuarta oportunidad.

Texas aprovechó el lento comienzo de los visitantes. Un castigo por sujetar la máscara cometido por Jayden Woods extendió una jugada de Hollywood Smothers hasta las 29 yardas, resultando en un gol de campo de 38 yardas de Gianni Spetic que aumentó la ventaja a 10-0.

Florida finalmente respondió al comienzo del segundo cuarto, cuando Patrick Durkin conectó un gol de campo de 45 yardas para recortar la diferencia a siete puntos.

Pero el impulso duró poco.

Con 11:27 restantes antes del descanso, Ryan Niblett recibió un despeje de Alec Clark y lo devolvió 63 yardas hasta la zona de anotación. La jugada de equipos especiales amplió la ventaja de Texas a 17-3 y dejó a Florida nuevamente contra las cuerdas.

Fue entonces cuando comenzó a cambiar el partido.

La defensa de los Gators frenó una ofensiva de Texas que había acumulado 135 yardas en sus dos primeras posesiones. Cerca del final de la primera mitad, Ty Jackson detuvo a Smothers en cuarta posesión y una yarda restante, entregándole a Florida el balón en la yarda 49 de los Longhorns.

Jones aprovechó la oportunidad. En una serie ofensiva de nueve jugadas y 49 yardas, Florida convirtió una cuarta y 12 mediante un pase de 17 yardas a Dallas Wilson.

Poco después, Jones encontró a Dippre completamente desmarcado en la esquina izquierda de la zona de anotación para un touchdown de siete yardas.

Con apenas 18 segundos antes del descanso, Florida había reducido la diferencia a 17-10.

Una segunda mitad completamente diferente

La transformación ofensiva de Florida quedó reflejada en su primera posesión del tercer cuarto.

Después de terminar la primera mitad sin convertir ninguna de sus siete terceras oportunidades, los Gators consiguieron cinco conversiones en cinco intentos durante una misma serie ofensiva de 15 jugadas, 69 yardas y poco más de ocho minutos.

Jones coronó el avance con otro pase de touchdown a Dippre, esta vez de ocho yardas, para empatar el encuentro 17-17 con 6:50 restantes en el tercer período.

El cambio de ritmo también llegó desde la defensa.

Cormani McClain detuvo una jugada de Texas para pérdida de tres yardas en su tercer intento con una yarda restante. Más adelante, LJ McCray capturó a Arch Manning en segunda oportunidad, frustrando otra posesión de los Longhorns y obligándolos a despejar.

Florida comenzó a controlar el reloj y las trincheras. Una serie de 14 jugadas y 57 yardas culminó con un gol de campo de 28 yardas de Durkin, que le dio a los Gators su primera ventaja del encuentro, 20-17, con 10:44 por disputar.

Texas tuvo la oportunidad de responder, pero nuevamente apareció la defensa visitante.

En cuarto intento faltando tres yardas, el liniero Brendan Bett derribó a Manning para una pérdida de tres yardas, devolviéndole el balón a Florida en territorio de los Longhorns.

Cinco jugadas después de sufrir una aparente lesión, el corredor Jadan Baugh encontró el camino hacia la zona de anotación con un acarreo de 11 yardas. El touchdown amplió la ventaja a 27-17 con 6:22 restantes y completó una racha de 24 puntos sin respuesta.

Baugh terminó el partido con 91 yardas corriendo en 25 acarreos y una anotación.

Sin embargo, Texas todavía tenía algo que decir.

En cuarta posesión y faltando seis yardas desde su propia yarda 29, Manning conectó con Emmett Mosley en una explosiva recepción de 62 yardas que llevó a los Longhorns hasta territorio profundo de Florida.

Poco después, el quarterback encontró a Cam Coleman para un touchdown de nueve yardas que recortó el marcador a 27-24 con 4:21 por jugar.

Florida no consiguió mantener su siguiente posesión y devolvió el balón a Texas mediante un despeje. Con 2:32 en el reloj, los Longhorns recuperaron la ofensiva desde su propia yarda 46, a una anotación de completar la remontada.

Pero la defensa de los Gators tenía otros planes.

Con 1:58 restantes, Myles Graham presionó a Manning, consiguió la captura y le provocó un balón suelto que Kanye Clark recuperó para Florida.

La ofensiva todavía necesitaba asegurar la victoria. En tercer intento y con siete yardas restantes, Jones decidió quedarse con el balón y corrió lo suficiente para conseguir un primer down decisivo, dejando a Texas sin posibilidades reales de recuperar la posesión.

Florida terminó con 313 yardas ofensivas frente a las 272 de Texas y dominó el tiempo de posesión por 38:11 contra 21:49. Los Gators también consiguieron 21 primeros downs, ocho más que los Longhorns.

La victoria pone fin a una racha de dos derrotas consecutivas para el equipo de Jon Sumrall y representa su segundo triunfo de la temporada frente a un rival ubicado entre los diez mejores del país.

Los Gators llegaron a Austin intentando recuperar el rumbo de su temporada. Se fueron con una victoria que podría cambiarlo, y lo consiguieron con un quarterback que comenzó la semana como suplente y terminó el sábado siendo protagonista.

Florida tendrá una semana de descanso antes de enfrentarse al No. 1 Georgia el 31 de octubre en Atlanta.