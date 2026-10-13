Construcción de Carrozas Une a Estudiantes de la Universidad Durante Homecoming

Para varios grupos estudiantiles, el homecoming no se trata solo del desfile mismo o del juego de football americano. Para ellos, las conexiones creadas durante los preparativos son las que definen el evento y la semana.

El colegio de diseño, construcción y planificación, en colaboración con la organización estudiantil Asociación de Constructores y Contratistas, o ABC por sus siglas en inglés, construye una carroza para el desfile cada año.

Los estudiantes que forman parte del consejo directivo de ABC organizaron un reto para escoger el diseño del año en septiembre. Le dan la oportunidad a estudiantes de arquitectura a enviar sus diseños para la carroza, y este año, el reto lo ganó una estudiante de primer año, Annabelle Glenn.

“Queríamos reunir a todo el mundo en el colegio”, dijo Marisol Moreno, la secretaria de ABC. “Le pedimos a los estudiantes de arquitectura que presentarán sus diseños y, cuando vimos este, pensamos que nos representaba a todos”.

El diseño de Glenn cuenta con dos gators, vestidos con chalecos y cascos de seguridad, y una grúa - una tradición que se mantiene todos los años para la carroza. El diseño también incluye un letrero adornado con la frase, “We are DCP” - las siglas del colegio.

Unos cuantos estudiantes participan en la construcción de la carroza, que se lleva a cabo a lo largo de varios días. El proceso les ofrece la oportunidad de usar sus habilidades en una actividad divertida fuera de clases.

Un estudiante de segundo año, Connor Pike, tiene experiencia en carpintería y le entusiasmaba participar en la construcción del proyecto. Pike, quien estudia la gestión de la construcción, contribuyó a la construcción de la carroza durante su primer año en la universidad, y estaba emocionado por volver a hacerlo.

“Sin duda, lo disfruto”, dijo Pike. “Es algo que no puedo hacer siempre. Así que está bien aprovecharlo mientras pueda”.

Moreno está de acuerdo. Moreno dijo que proveer experiencias así es lo más importante que hace ABC. Por eso la organización siempre está tratando de organizar oportunidades para conectar a los estudiantes del colegio. La construcción de la carroza de las celebraciones de Homecoming es una de esas actividades que es muy popular.

“Es muy divertido salir al aire libre a pintar,” dijo Moreno. “Ahora mismo es un tiempo muy estresante para todos debido a los exámenes [de mitad de semestre], así que salir a construir la carroza es una excelente manera de aliviar ese estrés.”

Además, las relaciones creadas durante el proceso continúan más allá del homecoming. Estas relaciones ayudan a los estudiantes durante su tiempo en la universidad e incluso después durante sus carreras profesionales. Pike dijo que él sigue en contacto con alumnos del programa que ayudaron con la carroza el año pasado. Estos contactos ahora tienen experiencia en la industria - algo que Pike piensa que será de mucho valor en el futuro.

Y esta es una de las partes más importantes del desfile, según la líder de Homecoming, Maya Goldstein. Goldstein se encarga de muchos de los preparativos, un trabajo enorme. Pero lo hace porque está inspirada por cómo la comunidad se une durante esta semana - como hacen los estudiantes de ABC.

“Es parte de la razón por la que amo tanto a la Universidad de Florida,” Goldstein dijo. “Creo que, en un mundo tan dividido, es algo muy especial poder reunirnos por cualquier motivo y que se junten tantas personas diferentes, sobre todo por el amor de la escuela.”