Un gato no tiene nombre: cómo los investigadores de la UF están utilizando IA para investigar la muerte de gatos

Una imagen generada por IA de la espalda de un gato. Foto por: Genesis Trujillo.

Por fuera, la Universidad de Medicina Veterinaria de Florida puede parecer un edificio académico cualquiera.

Para muchos conductores, ver el cadáver de un animal al lado de la carretera es una imagen triste, pero común.

Pero dentro de un laboratorio, los investigadores están estudiando casos que a mucha gente no le da pena — gatos muertos cuyos cadáveres se encuentran en las carreteras.

El Dr. Adam Stern trabaja con una de las máquinas. Foto por: Genesis Trujillo.

Para el Dr. Adam Stern, cada caso le cuenta una historia más profunda.

“La razón por la que lo hice fue simplemente como una forma de mejorar el cuidado de los gatos que viven en libertad”, dijo Stern. (“The reason why I did it was simply as a way to improve the welfare of free-roaming cats.)

En todas las comunidades, los gatos callejeros forman parte de la vida normal. Algunos son cuidados por los vecinos. Otros forman parte de programas de captura, castración y devolución, donde se les esteriliza, ( Trap-Neuter-Return programs, where they are spayed or neutered, vaccinated) se les vacuna y se les devuelve a su territorio. Algunos son adoptados y viven vidas largas y saludables.

Otros mueren por enfermedades, accidentes o, en algunos casos, por maltrato.

El Dr. Adam Stern, veterinario forense, lleva años trabajando para comprender qué les ocurrió en esos últimos momentos.

Lidera un programa llamado A Cat Has No Name (Un gato no tiene nombre), una iniciativa dedicada a investigar las muertes de gatos callejeros y documentar sus historias de forma científica. El laboratorio de Stern no ignora estos casos como si fueran rutinarios, ya que realiza exámenes forenses completos.

Fuera del laboratorio, Adam Stern promueve el bienestar de los gatos. Foto por: Genesis Trujillo.

A cada animal se le examina en busca de signos de enfermedad, traumatismos por golpes, exposición a sustancias tóxicas y otras lesiones. El equipo calcula la hora de la muerte, busca marcadores identificativos como microchips o marcas en las orejas y recoge muestras de DNA cuando es necesario.

Cada caso se trata con cuidado, como si formara parte de una investigación criminal.

El objetivo no es solo determinar cómo murió un gato, sino también identificar cuándo pudo haber ocurrido el maltrato y proporcionar pruebas bien documentadas para que las fuerzas policiales puedan presentar cargos si es necesario.

El trabajo del laboratorio se beneficia de la experiencia de toda la universidad, incluyendo la entomología forense, la toxicología, el análisis de ADN y las imágenes avanzadas.

El Dr. Stern y el Dr. Kim observan una imagen generada por IA. Foto por: Genesis Trujillo.

Ahora, la inteligencia artificial se está convirtiendo en parte de ese proceso.

Jon Kim, D.V.M., Ph.D., doctor en medicina veterinaria y profesor adjunto originario de Corea del Sur, se especializa en aplicaciones de inteligencia artificial en medicina veterinaria. Vio la oportunidad de aplicar la IA a las investigaciones forenses, un área en la que esta tecnología no se ha utilizado con mucha frecuencia.

"Los modelos de IA se pueden utilizar para muchas cosas", afirma Kim. “Pero hasta ahora, la tecnología de IA ha sido muy limitada en medicina veterinaria”.

Los investigadores recogen datos forenses detallados, incluyendo radiografías, imágenes patológicas y resultados toxicológicos. Esa información se introduce en una base de datos en crecimiento diseñada para identificar distinciónes entre los casos.

A través de una colaboración con la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur, el equipo está desarrollando herramientas de IA capaces de analizar grandes volúmenes de información forense. El objetivo es ayudar a detectar muertes potencialmente sospechosas de forma más eficiente.

"La colaboración con Corea del Sur comenzó realmente con el Dr. Jon Kim", dijo Stern. "Un día me habló de colaborar con patólogos en formación en Corea del Sur, así como de que vinieran aquí, a Florida, a Gainesville, y pasar un tiempo en nuestro laboratorio."

En este laboratorio, incluso los animales sin nombre dejan una huella digital que podría ayudar a prevenir futuros actos de crueldad.