Los Gators son Campeones de la SEC Temporada Regular

A casi un año desde ganar el campeonato colegial, los Gators han añadido un nuevo logro en esta temporada.

Después de la victoria contra Arkansas 111-77, el equipo se coronó como campeón de la SEC temporada regular por primera vez desde la temporada del 2014.

En la preparación del juego, los Gators entraron como los favoritos y en primer lugar en la conferencia.

Para el armador de segundo año, Boogie Fland, este juego tenía un significado más profundo. Los Razorbacks eran el equipo para el cual Fland jugó la temporada pasada. En el juego tuvo 14 puntos con un 80 por ciento en tiros de campo en 21 minutos que jugó.

El jugador Chinyelu celebrando después del juego. Foto por: Jelianys Ramos Burgos.

Además, el equipo tuvo siete jugadores con puntuaciones de doble dígito, incluyendo a Rueben Chinyelu. El tercer año pívot, Chinyelu obtuvo su 17 doble-doble del año con 12 puntos y 16 rebotes.

El equipo espera continuar su racha de juegos ganados y ganar campeonatos consecutivos. Entrando al mes de marzo es super crucial, ya que el torneo de “March Madness” empieza el 15 de marzo.

A los Gators le quedan dos juegos restantes en la temporada regular. El próximo es el 3 de marzo a las 8 p.m en el Stephen O’Connell Center contra Mississippi State y se celebrará a todos los jugadores de cuarto año.