Dos Voces Boricuas Reaccionan ante el Clásico Mundial

A menos de diez días para el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ya ha tenido bastante polémica.

Esto se debe a que los mejores tres jugadores del equipo – Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor – no van a participar en el Mundial.

“Para mi es un bochorno, para mí es una falta de respeto, para mi no hay consistencia, en lo que es el reglamento y de verdad no estoy contento”, nos contó el ex-beisbolista de las Grandes Ligas, Carlos Baerga.

“Es una pena que nos hayan quitado Carlos Correa, Francisco Lindor, y Javier Báez. Porque ellos tres fueron el corazón de los últimos dos clásicos mundiales”, mencionó el muy conocido ex-periodista deportivo de WAPA TV, Albert Cruz.

Para Lindor y Correa, la razón para no participar es por “seguro”. Ambos equipos de las Grandes Ligas se negaron a pagar por un seguro que cubriera a los jugadores durante el clásico. En el caso de Báez, es debido al consumo de cannabis que ocurrió en la edición del 2023.

Carlos Baerga y Albert Cruz comparten sus reacciones ante el Clásico Mundial de Béisbol durante una entrevista con Jelianys Ramos Burgos.

El 31 de enero, fue anunciado la posibilidad de que la selección puertorriqueña no participará en el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia del clásico.

Hoy en día, la selección puertorriqueña sí va a participar en el clásico. Van a tener 30 jugadores en total representando la isla. Algunos de los más conocidos incluyen a Martín Maldonado, Christian Vázquez y Edwin ‘Sugar’ Díaz.

“Yo entiendo que nosotros [selección de Puerto Rico] vamos a hacer carreras, con eso no hay problema. Pero el pitcheo, lo vamos a necesitar. Especialmente si entramos a la última entrada al frente y con Díaz en la lomita, tenemos el 99 por ciento de posibilidad que vamos a ganar ese juego”, comentó Albert Cruz.

A pesar de toda la polémica, la selección boricua empezará su camino hacia la cima en el Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico el 6 de marzo, Y aunque las mejores tres estrellas boricuas no participarán, hay mucho potencial para la selección.

“Nosotros nos hemos levantado tantas veces. Y lo vamos a hacer otra vez”, dijo Carlos Baerga.