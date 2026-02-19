Alcalde Harvey Ward se pronuncia con el discurso anual del estado de la ciudad de Gainesville del 2026

El alcalde de Gainesville, Harvey Ward, presentó el discurso del estado de la ciudad de 2026 el miércoles por la mañana donde hizo énfasis en los programas locales de seguridad e infraestructura.

El encuentro fue en The Historic Thomas Center, donde Ward aprovechó para hacer un recuento del 2025 que incluye resultados de los programas de seguridad pública, la economía local, viviendas asequibles y mejoras de las infraestructuras públicas.

Este sería el último discurso antes de que concluya su mandato de cuatro años, tras haber sido elegido en 2022. Ward también habló sobre los planes para 2026.

“Gainesville está invirtiendo $40 millones en proyectos que comenzarán a construirse este mismo año”, Ward dijo.

Estos proyectos, cuyos fondos fueron posibles por el recargo de medio centavo, o “half-cent”, por infraestructura, incluyen 2 nuevas estaciones de bomberos, un centro de servicios al público, un nuevo edificio de la policía de Gainesville, además de nuevas unidades de vivienda asequible que ya sumarían 850 unidades.

En relación a la seguridad pública y la violencia con armas, mencionó que desde que fue declarada una crisis de salud pública en 2023 la violencia con armas ha disminuido a través de programas como IMPACT GNV.

Aunque, no dejó de lado el reciente incidente con los 3 policías a quienes dispararon y lo describió como una “anomalía” en la ciudad.

“Los números nos cuentan la historia”, dijo Ward.

Agregó que en 2025 solo se contaron tres asesinatos con armas comparado con 16 en 2023.

Para la residente local Lesa Phillips, era la primera vez que asistía a la reunión. Sin embargo, tras 10 años viviendo en la ciudad, afirma que este espacio le permitió ver que los líderes están pensando de manera integral en cada aspecto de la comunidad.

“Creo que fue una excelente visión general de lo que ha sucedido en el pasado, dónde estamos actualmente y la influencia que estamos teniendo de cara al futuro”, dijo Phillips.

Cada comisionado expuso el trabajo realizado en la comunidad durante 2025: desde iniciativas para mejorar la accesibilidad en el centro de la ciudad, hasta un programa que permitió plantar más de 3,600 árboles; el nombramiento de calles en honor a Terry Fleming, quien trabajó por una ciudad más inclusiva; y la colaboración con agencias locales, como el cuerpo de bomberos, para impulsar iniciativas de salud pública.

“Esto es tener visión. Es necesario tener a alguien que pueda desafiar los retos y reglas viejas que ayuden a definir una ciudad del mañana”, Ward dijo.

Para el comisionado Bryan Eastman, la construcción y el crecimiento en la ciudad fueron un tema focal.

“Mi enfoque ha sido proteger lo que hace especial a Gainesville y fortalecerlo, con atención en nuestros parques, la vivienda asequible y el transporte”, dijo Eastman.

Según Eastman, los esfuerzos para aumentar la vivienda asequible provienen de cambios en ciertas regulaciones que facilitan la construcción de este tipo de proyectos. Añadió que las 850 unidades mencionadas por el alcalde se han estado financiando mediante una combinación de fondos locales y federales, destinados a subsidiar apartamentos asequibles y viviendas unifamiliares.

Además dice que el 2025 representó esa transición luego de varios años complicados para la administración.

“Hemos pasado un par de años en una postura defensiva, tratando de entender cómo enfrentar algunos de los cambios a nivel estatal, dentro de nuestro gobierno local y con GRU”, dijo el comisionado “Ahora, en 2025, estamos empezando a ver los frutos de ese trabajo, y continuaremos viéndolos en 2026”.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Gainesville (GFR) también fue destacado en varias ocasiones por su participación en el programa IMPACT GNV y por nuevas iniciativas, como “Tardes saludables con GFR” y el programa de paramedicina comunitaria.

Brandy Stone, directora de iniciativas de salud comunitaria en el Departamento de Bomberos, destacó el trabajo en la ciudad, y el compromiso que su agencia tiene.

“Hay tantas personas trabajando para hacer de la ciudad lo mejor posible para quienes viven aquí”, dijo Stone. Agregó que durante el discurso “pudimos escuchar sobre la policía, bomberos, parques, recursos humanos y desarrollo sostenible”.

El alcalde agregó que en 2025 también recibieron una visita por parte del departamento de eficiencia de Florida o DOGE, donde trabajadores de la ciudad tuvieron que recolectar data financiera y operacional para ser enviados a la entidad en un periodo corto de tiempo.