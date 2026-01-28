El nuevo refrigerador comunitario trae un nuevo espacio de seguridad alimentaria a Gainesville

El martes se inauguró una iniciativa que brinda seguridad alimentaria a la comunidad de Gainesville de una manera gratuita y accesible las 24 horas del día.

Este proyecto se caracteriza por ser un frigorífico con acceso libre para la comunidad, ubicado en la calle Main Street en las afueras del Civic Media Center.

Ariana Marenco, estudiante de la Universidad de Florida con 21 años de edad, es la fundadora de esta obra social que brinda certeza al paladar de las personas.

“La comida es demasiada cara, así que creamos este proyecto para combatir eso”, dijo Marenco.

Para miembros de la comunidad de Gainesville este proyecto no solo se trata del acceso gratuito a la comida. Sino también de la practicidad en cuanto a preparación para aquellos que no tienen medios necesarios para mantener una comida en buen estado.

James Burey, miembro de la comunidad mencionó, “Esto, esto es una gran ayuda, de verdad que sí. Es algo bueno. Es difícil, porque muchas veces la gente no tiene dónde cocinar. A lo mejor solo tienen un microondas o una parrilla, ¿sabes? Cosas así. Entonces todo esto sirve bastante. Es bueno, es bueno”.

Donaciones de comida en la inauguración del refrigerador comunitario en Gainesville. Foto por: Maria Sofia Rodriguez.

Inicialmente esta fuente gratuita de alimentos fue motivada con un aporte de $1,167 de parte del Gainesville Community Reinvestment para comenzar con una base, pero así como lo menciona la página web del proyecto, esta base no será suficiente.

Con la ayuda de donaciones monetarias y otro tipo de contribuciones el refrigerador comunitario sigue buscando apoyo para cubrir costos de electricidad, provisiones de comida, y el refrigerador.

Imagen del refrigerador comunitario. Foto por: Maria Sofia Rodriguez.

Una gran parte de este proyecto también es sostenido por la colaboración y el apoyo que viene de la unión entre miembros de la comunidad que traen a sus amigos y también voluntarios que ofrecen su ayuda.

Unas de las manos colaboradoras el día de la inauguración fue Matt Brown, quien estuvo apoyando el proyecto en la apertura.

“Creo que, pase lo que pase, nunca es suficiente el apoyo comunitario y asegurarse de que las personas puedan conseguir comida, especialmente cuando están pasando por situaciones difíciles", comentó Brown.

Imagen de parte de las donaciones para el refrigerador comunitario. Foto por: Maria Sofia Rodriguez.

Parte del proceso para que este proyecto se mantenga a flote incluye mantener y preservar la comida de la mejor manera siguiendo ciertos reglamentos y guías específicos.

Según Marenco, todos los alimentos deben tener su etiqueta correspondiente con fecha de expiración, incluir la fecha en la que fue comprado y la fecha en la que debe ser desechada.

Asimismo, Marenco explicó que voluntarios se encargan de mantener el refrigerador limpio de líquidos que se puedan regar y contaminar otras comidas, también estos voluntarios chequean que los procedimientos de las etiquetas estén colocadas de la manera correcta.

Miembros de la comunidad apoyándose entre sí en la inauguración del refrigerador comunitario. Foto por: Maria Sofia Rodriguez.

Entre donaciones, iniciativa, y buena receptividad por parte de la comunidad este acto con intención trae tranquilidad a aquellos que más lo necesitan.

“En momentos como este es importante salir a tu comunidad, así que organízate, sal ahí afuera y, bueno, todo el mundo merece comer,” dijo Marenco.