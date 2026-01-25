Auburn rompe la racha de Florida en Gainesville con triunfo histórico

Auburn consiguió una victoria histórica el sábado por la noche al derrotar a los Florida Gators 76-67 en el Exactech Arena del Stephen C. O’Connell Center, logrando su primer triunfo en Gainesville desde 1996 y poniendo fin a la racha invicta de Florida en casa esta temporada.

Ante 11,104 aficionados, Florida y Auburn se enfrentaron por primera vez desde su recordado duelo en el Final Four en San Antonio. Florida también llegaba con el antecedente de haber vencido en su casa a los Tigers la temporada pasada, pero esta vez Auburn encontró su revancha con una victoria que rompió casi tres décadas sin ganar en Gainesville.

Florida solo estuvo al frente en el marcador durante 56 segundos en todo el partido, gracias a un triple de Thomas Haugh en la primera posesión del encuentro.

Primera mitad dominada por Auburn

Auburn salió decidido desde el inicio. Los primeros 10 puntos del partido para los Tigers fueron anotados por Keyshawn Hall, quien encabezó una ofensiva que rápidamente tomó control del juego. Florida estaba abajo por 10 puntos con 16 minutos por jugar en la primera mitad, cuando Auburn convirtió sus primeros cinco tiros de campo y dominó la pintura.

Con 3:54 por jugar en la primera mitad, se presentó oficialmente al nuevo entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de Florida, Jon Sumrall, quien ofreció un breve discurso en el centro de la cancha y luego se unió a la sección estudiantil, los “Rowdy Reptiles”, para observar el resto de la primera mitad.

Florida cerró la primera mitad con desventaja de 43-28, tras ser superado 22-12 en la pintura y mostrar dificultades para establecer su ofensiva.

Florida reacciona, pero Auburn responde

Los Gators regresaron del descanso con mayor intensidad y protagonizaron una racha de 13-5 que redujo la diferencia a cuatro puntos (52-48) con poco más de 11 minutos por jugar.

Florida empató el marcador en dos ocasiones durante la segunda mitad, encendiendo al público del O’Dome y recuperando momentáneamente el impulso del partido.

El momento decisivo llegó cuando el encuentro estaba empatado 56-56. Thomas Haugh atacó el aro buscando darle la ventaja a Florida, pero fue bloqueado por KeShawn Murphy. Auburn solicitó revisión por posible interferencia defensiva y ganó el desafío. Tras esa secuencia, el impulso de Florida se desvaneció y Auburn recobró el control del juego.

Keyshawn Hall lideró a los Tigers con 24 puntos, mientras que KeShawn Murphy aportó 16 unidades. Tahj Pettiford sumó 11 puntos y fue clave en los minutos finales.

Thomas Haugh terminó con 27 puntos y 10 rebotes, y Urban Klavzar añadió 12 puntos desde la banca.

Un llamado de atención para los Gators

Tras el partido, Haugh comparó esta derrota con la última vez que Florida había caído en casa, ante Missouri el 14 de enero de 2025.

“Creo que nos estamos adelantando un poco a nosotros mismos,” dijo Haugh. “La gente empezó a respetarnos otra vez y los medios nos daban como favoritos. Esta derrota definitivamente nos va a motivar hacia adelante. Tenemos que seguir trabajando”.

El entrenador de Florida, Todd Golden, también fue autocrítico sobre el desempeño del equipo.

“Tuvimos que valorar mejor el balón”, explicó Golden. “No manejamos bien los dobles equipos en la pintura y no lanzamos lo suficientemente bien. Hay muchas cosas que debemos corregir. En la segunda mitad jugamos con más intención y perdimos menos balones, pero seguimos fallando tiros abiertos y tiros libres”.

Los Gators continúan teniendo problemas desde el perímetro, en este encuentro lanzaron un 37 por ciento (7 de 27 desde los tres puntos). A su vez, la inconsistencia en la línea de tiro libre es un factor clave, esta vez encestaron 16 de 27.

Revancha en Gainesville

El resultado tuvo sabor a revancha para Auburn. Esta vez Auburn devolvió el golpe con una victoria histórica: la primera para los Tigers en esta cancha desde 1996.

Entre los asistentes al encuentro destacaron Jon Sumrall, Brandon Spikes, Jadan Baugh, Aaron Philo y la leyenda del baloncesto Jason Williams, conocido como “White Chocolate”.

Florida ahora buscará recuperarse este miércoles cuando visite a South Carolina, mientras que Auburn regresará a casa para enfrentar a Texas.