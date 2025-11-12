Galería de Fotos: La comunidad del Condado de Alachua se reunió para celebrar el Día de los Veteranos

Personas de todas las edades fueron al Parque Conmemorativo de Los Veteranos en una mañana fría el martes para honrar a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Una multitud de organizaciones que ofrecen sus servicios para apoyar a los veteranos participaron en el evento. Entre ellos estaban el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. y los Servicios para Veteranos del Condado de Alachua.

“Ayudamos a los veteranos y a sus familias a solicitar los beneficios que les corresponden por parte del Departamento de Asuntos de Veteranos”, dijo Olajuwon White, el organizador del evento y el Director de Servicios para Veteranos del Condado de Alachua.

White dijo que esperaba que esta celebración lleve el mensaje a los veteranos que son reconocidos y que son bienvenidos a casa tras su servicio.

Muchos de los agentes del orden y miembros de las fuerzas policiales allí presentes eran veteranos.

Matt Van Ginkel, piloto de helicóptero ambulancia de Med-Trans, se jubiló del servicio en junio. Ginkel dijo que aprecia los eventos del Día de los Veteranos como estos porque cree que es importante que las comunidades de su lugar de origen valoren todo el trabajo y el sacrificio que realizan las personas en todas las fuerzas armadas.

“Yo también he sacrificado mucho con mi familia a lo largo de los años por este país, al igual que todos los veteranos que han hecho lo mismo”, dijo Ginkel. “Es muy importante apoyarlos por lo que han hecho y por los sacrificios que han realizado a lo largo de sus vidas y por este país”.

Paul Leone es piloto jefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Alachua. Sirvió en el ejército como piloto de helicóptero y pasó un año en Centroamérica.

“Siempre he estado al servicio público realmente. En el ejército o en la policía”, Leone dijo.

Comenzó como agente de policía a los 18 años y ahora dice que está feliz de poder terminar su carrera como piloto de la policía.

Dijo que asiste a eventos como este para poder mostrar su agradecimiento a otros veteranos, y dijo que estaba contento de ver tanta gente este año.

Durante toda la mañana, las banderas estadounidenses ondeaban en lo alto y los miembros de la comunidad homenajearon a los veteranos presentes y honraron a aquellos que ya no están con nosotros.

Representantes del Departamento de Asuntos de Veteranos estaban presentes en el evento para reclutar a veteranos que necesitan ayuda mental.

Byron Rowe, un veterano trabajando por el Centro de Veteranos tuvo un mensaje a los veteranos de servicio militar que están pasando por dificultades.

“No lo hagas solo. Si estás pasando por dificultades, busca ayuda. Obtén la ayuda profesional que te mereces”, Rowe les dijo.

El ponente principal del evento hizo énfasis en este mismo mensaje.

“Sacrificaron su juventud, su tiempo, sus cuerpos, su salud y, en ocasiones, sus propias vidas, para sostener los cimientos sobre los que se construyó nuestro país”, dijo Wende K. Dottor.

Wende K. Dottor, Directora Ejecutiva del Sistema de Salud de Asuntos Veteranos del norte de Florida y el sur de Georgia, dio las gracias a todos los veteranos, pero honró a uno en particular.

Ella contó la historia de George Dale, un veterano que enfrentó muchos problemas de salud debido a su exposición al defoliante químico conocido como Agent Orange en inglés.

Dale dijo que la atención que recibió del Departamento de Asuntos de Veteranos le salvó la vida.

Dottor animó a los veteranos presentes a que accedieran a los recursos que habían ganado.

También durante el evento la banda de la escuela secundaria Fort Clarke tocaron piezas musicales y el equipo de ejercicios de la JROTC de la escuela secundaria Gainesville desfiló.

“Es una sensación maravillosa ver a gente de todos los ámbitos de la vida, a todos los que están aquí para apoyarnos, como veteranos y nuestras familias”, White dijo. “Es reconfortante ver sus caras sonrientes y simplemente darles las gracias por su servicio”.

Durante la ceremonia, se dedicaron tres nuevos mástiles de bandera en honor a veteranos de servicio militar fallecidos. También se alzó una nueva bandera estadounidense en su honor.

“Los veteranos merecen saber que se les aprecia, así que siempre que podamos hacer cosas como esta, creo que debemos hacerlo, y sin duda debemos hacerlo el Día de los Veteranos”, dijo Rowe.