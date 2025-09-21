Gators vs Miami: Los Gators, con algunos destellos, caen nuevamente ante los Hurricanes en otro duelo estatal

Los partidos no se definen tan solo con un cuarto. Esta es la mejor forma de definir este partido. Florida volvió a mostrar lo que se ha convertido en un patrón durante la era Napier: un equipo que tiene momentos, incluso series ofensivas que levantan al público y hacen creer en la remontada, pero que al final queda corto. En el Hard Rock Stadium, ante 66,713 espectadores, el marcador final dejó todo en claro. Miami 26, Florida 7.

Desde el inicio, la defensa de los Hurricanes impuso condiciones. Tres jugadas negativas en la primera serie de los Gators dejaron en evidencia lo difícil que sería mover el balón. Rueben Bain volvió a ser ese dolor de cabeza que atormenta a los quarterbacks, con Florida acumulando solo cinco yardas en el primer cuarto, una estadística que pintaba de cuerpo entero lo que estaba ocurriendo.

Miami abrió el marcador con una serie de siete jugadas y 56 yardas que culminó en un acarreo de dos yardas de CharMar Brown. A partir de ahí la defensa local controló sin problemas, limitando a los visitantes a un total de 32 yardas en toda la primera mitad. Carter Davis amplió la ventaja con dos goles de campo, uno de 53 yardas y otro de 28, para cerrar con un 13-0 al descanso.

La segunda parte, sin embargo, fue un recordatorio de que Florida aún tiene chispa. El corredor Jadan Baugh, quien ya había mostrado destellos en Baton Rouge, encabezó una ofensiva de 80 yardas en 11 jugadas, cerrando con un acarreo de siete yardas para el único touchdown de los Gators. Ese drive consumió más de seis minutos del reloj y dejó la sensación de que podía haber partido. De hecho, Florida tuvo el balón en el último cuarto con posibilidad de ponerse al frente, pero se quedó corto en un cuarto down que no pudo convertir por pulgadas.

Miami respondió como un equipo top 5 sabe hacerlo. Una serie de 13 jugadas y más de siete minutos consumidos terminó con un touchdown de CharMar Brown en la yarda uno. El golpe anímico fue definitivo. Apenas dos minutos después, tras otro intento fallido de Florida, Mark Fletcher Jr. selló la noche con una anotación de una yarda que puso el 26-7 final.

Los números fueron un reflejo del dominio local. Miami sumó 344 yardas totales frente a solo 141 de Florida. Los Hurricanes registraron 21 primeros downs, mientras los Gators se quedaron en siete. Carson Beck, que venía con ritmo de Heisman, estuvo lejos de su mejor nivel con 160 yardas, un pase interceptado y apenas una conexión profunda en todo el partido. Aun así, sus corredores lo respaldaron. Fletcher terminó con 116 yardas y un touchdown en 24 acarreos y Brown añadió 74 totales más una recepción de 22. Al otro lado, DJ Lagway volvió a dejar dudas. Completó 12 de 23 pases para 61 yardas, con un promedio de 2.7 por intento. El ataque aéreo fue prácticamente inexistente. Baugh fue el más destacado con 46 yardas terrestres y la única anotación, pero sin balanceo ni protección la ofensiva se quedó estancada. Florida se fue con 0 de 13 en terceros downs, un dato demoledor que explica por qué nunca pudo sostener el ritmo.

La defensa de los Gators tuvo momentos de carácter, forzando un despeje tras la intercepción de Cormani McClain a Beck que encendió a la banca. Sin embargo, la presión del tiempo y la falta de eficiencia ofensiva fueron demasiado. El tiempo de posesión reflejó también esa diferencia: 36 minutos para los Hurricanes contra apenas 23 para Florida.

La derrota deja a los Gators con récord de 1-3, el peor inicio desde 1986, y con dos caídas fuera de conferencia. En contraste, Miami se mantiene invicto 4-0, con una racha de 11 victorias en casa, y con aspiraciones firmes dentro de la ACC. Beck, a pesar de su irregularidad, sumó su tercera victoria contra Florida en su carrera, incluyendo dos con Georgia. Florida se marcha al descanso obligado a encontrar respuestas. Napier juega mucho más que partidos. En su cuarto año, el proyecto aún no muestra señales de consolidarse.