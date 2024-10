Organizaciones comunitarias traen esperanza tras el huracán Milton

Hope CommUnity Center unió a cientos de familias de Florida Central en un evento en Apopka, el sábado en la tarde para brindar ayuda después del huracán Milton.

En el Hope CommUnity Center South, la organización proporcionó más de 2.000 comidas calientes gratuitas, cajas de alimentos no perecederos, cajas de agua, asistencia médica, y recursos de asistencia post huracán.

Siquem Montalvo, asistente legal de la organización Hope CommUnity Center repartiendo insumos durante el evento. Foto por: Oriana Torre.

La organización sin fines de lucro se encarga de ayudar a comunidades desfavorecidas y marginadas de Florida. Ayudan a más de 20.000 personas al año y es uno de los tres centros de resiliencia reconocidos por el gobierno del Condado de Orange, según su sitio web.

Mesa de asistencia medica. Foto por: Oriana Torre.

Cuando se predijo que el huracán Milton afectaría la zona central de Florida, la organización realizó más de 6.000 llamadas para orientar a los residentes sobre cómo prepararse, qué hacer durante el huracán y qué medidas tomar después, dijo Felipe Sousa, director ejecutivo de Hope CommUnity Center.

“Somos vecinos los unos de los otros y tenemos que estar juntos”, dijo Sousa.

Asistentes al evento de Hope CommUnity Center. Foto por: Oriana Torre.

El evento estaba planificado originalmente como “Meet in the Middle for Hope”, dijo Debo Ofsowitz, directora de planificación de Hope CommUnity Center.

Hace aproximadamente un año, la organización empezó a educar a líderes de la generación Z y de la generación millennial de la comunidad sobre cómo involucrarse cívicamente. El evento proponía unir a personas de distintos grupos marginados como personas de la comunidad LGBTQ+, personas de color e inmigrantes, para abogar por sus problemáticas, explicó Ofsowitz.

Sin embargo, con la llegada del huracán Milton la organización tuvo que cambiar el propósito original del evento, transformándolo en “Meet in the Middle for Relief” para así apoyar en las necesidades de las familias afectadas luego del huracán.

“Sabemos por tormentas pasadas como Irma e Ian que las familias inmigrantes y latinas sufren un impacto desproporcionado. Muchas de ellas no son elegibles para la ayuda de FEMA, y su estabilidad financiera es frágil. Nuestra misión es asegurar que estas familias reciban apoyo durante este momento crítico”, dijo Ofsowitz en un comunicado de prensa del Hope CommUnity Center.

Desde el mediodía hasta las 4 p.m., además de ofrecer comidas calientes y recursos, hubo música, helados y entretenimiento para familias y niños.

Ropa y articulos a disposición de los asistentes al evento. Foto por: Oriana Torre.

En un periodo de dos semanas, la Florida se vio impactada por dos huracanes , Helene y Milton, ocasionando grandes daños en propiedades públicas y privadas. De acuerdo al diario de noticias de Daytona Beach, el huracán Helene causó 27 muertes en Florida y al menos 228 entre los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Para el lunes 14 de Octubre las muertes ocasionadas por el huracán Milton ascendieron a 24 en el estado, ninguna de ellas fue registrada en el condado de Alachua.

El condado de Alachua, la ciudad de Gainesville y los cuerpos de primeros auxilios locales se prepararon robustamente para la espera de Milton ya que el impacto de Helene fue amplio.

En el condado miles de personas quedaron sin electricidad por periodos prolongados, hasta 4 días consecutivos para algunos residentes. Durante el proceso de evacuación a espera del huracán Milton, los refugios fueron activados y ocupados en cuestión de horas por aproximadamente 500 evacuados entre su población general y refugios para necesidades especiales. El proveedor de comidas para las escuelas del condado de Alachua, Your Choice Fresh, distribuyó comida en el refugio Martin Luther King Jr Recreation Center en el que se encontraban muchas familias con menores de edad asistentes a las escuelas del condado.