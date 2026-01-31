Photo gallery: Gainesville residents protest ICE
Protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Cryle Druns slams his drums during an ICE Out! protest in Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
A protester shouts while walking down University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Katherine Canev chants during an ICE Out! Protest on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla. on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Kai Blades leads a chant among a crowd of protesters on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
A protester blows bubbles on the way to West University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Kaitlin Bennett, a conservative social media personality, records a video during an ICE Out! protest in Turlington Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Cryle Drums plays the drums on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A protester chants into a megaphone on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A man watches as a protest gathers on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Daniel Large passes out water to protesters on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A protestor peddles down University Avenue in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A woman leads a chant as protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Terric Mercer marches with protesters down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters gather on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Hundreds of people marched from Southwest 13th Street and University Avenue to Bo Diddley Plaza in downtown Gainesville to protest against ICE on Friday.