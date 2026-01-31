WUFT-TV/FM | WJUF-FM
1200 Weimer Hall | P.O. Box 118405
Gainesville, FL 32611
(352) 392-5551

A service of the College of Journalism and Communications at the University of Florida.

© 2026 WUFT / Division of Media Properties
News and Public Media for North Central Florida
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Photo gallery: Gainesville residents protest ICE

WUFT | By Delia Rose Sauer,
Riana Morales
Published January 31, 2026 at 9:42 AM EST
Protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
1 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 18.jpg
Protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Cryle Druns slams his drums during an ICE Out! protest in Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
2 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 01
Cryle Druns slams his drums during an ICE Out! protest in Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
A protester shouts while walking down University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
3 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 04
A protester shouts while walking down University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Katherine Canev chants during an ICE Out! Protest on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla. on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
4 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 05
Katherine Canev chants during an ICE Out! Protest on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla. on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Kai Blades leads a chant among a crowd of protesters on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
5 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 08
Kai Blades leads a chant among a crowd of protesters on the corner of West University Avenue and 13th Street in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
A protester blows bubbles on the way to West University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
6 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 11
A protester blows bubbles on the way to West University Avenue during an ICE Out! protest in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Kaitlin Bennett, a conservative social media personality, records a video during an ICE Out! protest in Turlington Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
7 of 18  — 013026 ICE Out Protest DRS 13
Kaitlin Bennett, a conservative social media personality, records a video during an ICE Out! protest in Turlington Plaza in Gainesville, Fla., on Friday, Jan. 30, 2026. (Delia Rose Sauer/WUFT News)
Cryle Drums plays the drums on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
8 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 02.jpg
Cryle Drums plays the drums on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A protester chants into a megaphone on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
9 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 01.jpg
A protester chants into a megaphone on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A man watches as a protest gathers on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
10 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 03.jpg
A man watches as a protest gathers on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Daniel Large passes out water to protesters on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
11 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 04 (1).jpg
Daniel Large passes out water to protesters on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
12 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 10.jpg
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
13 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 11.jpg
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
14 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 14.jpg
Protesters march down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A protestor peddles down University Avenue in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
15 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 15 (1).jpg
A protestor peddles down University Avenue in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
A woman leads a chant as protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
16 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 16.jpg
A woman leads a chant as protestors gather at Bo Diddley Plaza in Gainesville, Fla. on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Terric Mercer marches with protesters down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
17 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 19.jpg
Terric Mercer marches with protesters down University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
Protesters gather on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)
18 of 18  — 013026 ICE Out Protest RM 23.jpg
Protesters gather on University Avenue in Gainesville, Fla., on Jan. 30, 2026. (Riana Morales/WUFT News)

Hundreds of people marched from Southwest 13th Street and University Avenue to Bo Diddley Plaza in downtown Gainesville to protest against ICE on Friday.
Tags
Immigration GainesvilleAlachua County
Delia Rose Sauer
Delia is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
See stories by Delia Rose Sauer
Riana Morales
Riana is a reporter for WUFT News who can be reached by calling 352-392-6397 or emailing news@wuft.org.
See stories by Riana Morales

Subscribe to WUFT Weekly

* indicates required