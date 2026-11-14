Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 11/14

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 11/09 al 11/14. En el segmento de asuntos públicos, Dulce Rodriguez-Escamilla entrevisto a Jesus Batista quien es veterano del cuerpo de marinos de los Estados Unidos. Batista nos comparte su experiencia durante el servicio militar y la importancia de conmemorar el dia de los veteranos. Batista actualmente trabaja en la Universidad de Florida como el gerente de relaciones en el centro de conexiones profesionales de la universidad.