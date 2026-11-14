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Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 11/14

WUFT | By Dulce Rodriguez-Escamilla ,
Serengeti AlvarezSophia Mora
Published November 14, 2026 at 6:30 AM EST

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 11/09 al 11/14. En el segmento de asuntos públicos, Dulce Rodriguez-Escamilla entrevisto a Jesus Batista quien es veterano del cuerpo de marinos de los Estados Unidos. Batista nos comparte su experiencia durante el servicio militar y la importancia de conmemorar el dia de los veteranos. Batista actualmente trabaja en la Universidad de Florida como el gerente de relaciones en el centro de conexiones profesionales de la universidad.

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