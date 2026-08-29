Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 08/29

En este episodio de "Lo escuchaste en Noticias WUFT", Maria Fernanda Camacho entrevista a José Valentino Ruiz quien es profesor asociado en la escuela de artes y musica en UF. Además, es compositor, productor e ingeniero de grabacion galardonado con multiples Latin Grammy. José nos habla sobre el impacto mas alla de la musica que nos deja la iconica Dolly Parton luego de su fallecimiento a los 80 años.

Mas sobre Dolly Parton y lo que nos enseño de emprendimiento, creatividad y filantropía: What Dolly Parton taught us about the entrepreneurial power of creativity News | University of Florida