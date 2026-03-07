WUFT-TV/FM | WJUF-FM
Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 03/07

WUFT | By Natalia Marquez,
Nicole BeltranZoe Kahn
Published March 7, 2026 at 6:30 AM EST

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 03/02 al 03/07. En el segmento de asuntos públicos, Natalia Marquez entrevistó a Emily Hind, profesora de la Universidad de la Florida, para conversar sobre Gabriel Garcia Marquez y su impacto en la literatura y estudios latinoamericanos. Hind se destaca en investigaciones de Estudios Mexicanos (Literatura, Cine, Cultura, Política, Historia) y Literatura y Cine Latinoamericanos con enfoques Críticos del Siglo XX y XXI.
Archivos del Programa Semanal
