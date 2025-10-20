WUFT-TV/FM | WJUF-FM
Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 10/18

WUFT | By Marina Meretz,
Andrea FonsecaOrnella Moreno
Published October 20, 2025 at 9:25 AM EDT

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 10/13 al 10/18. En el segmento de asuntos públicos, Marina Meretz entrevisto a Omer Padilla quien fue el representante de la icónica cantante Celia Cruz. Padilla actualmente lidera la Fundacion Celia Cruz a traves de la cual mantienen el legado de la cantante proveyendo oportunidades para aquellos con pasión por la musica. Con motivo de la celebración del cumpleaños de Celia, Omer nos comparte sus mejores tradiciones y como la honra y celebra hoy en dia.

