Hay héroes que agitan sus colas en lugar de sus capas

Salvar una vida un jueves por la mañana no es nada fuera de lo común para dos amigos de cuatro patas.

Odin, un cruce de husky y pastor alemán, y Rhea, una malinois belga, mantienen la cabeza alta y mueven la cola con entusiasmo mientras entran valientemente al Hospital de Pequeños Animales de la Universidad de Florida, listos para donar sangre y ayudar a perros que probablemente nunca conocerán.

Nuestros amigos peludos, al igual que los humanos, pueden sufrir lesiones o enfermedades en las que las transfusiones de sangre son fundamentales para salvarles la vida. El acceso a estos productos sanguíneos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Durante el proceso de donación, se extrae sangre de la vena yugular del perro. Foto cortesía de: Camille Kelly

“Sabemos por experiencia propia lo que es estar sentado en la sala de espera de urgencias veterinarias”, dijo Jace Allanson, el dueño de Odin y Rhea. “Si podemos ayudar a aliviar ese dolor de alguna manera, allí estaremos”.

El Programa de Donación de Sangre Canina de la UF trabaja para facilitar la creciente demanda de sangre canina en toda la región.

Más perros que nunca están recibiendo atención médica avanzada, el resultado del aumento de los seguros para mascotas y el auge de la tenencia de mascotas durante la pandemia de COVID-19. Con más mascotas accediendo a niveles más altos de tratamiento, la necesidad de sangre canina también está aumentando.

El Programa de Donación de Sangre Canina del Hospital de Pequeños Animales de la UF se encuentra en el suroeste de Gainesville. Foto por: Sabrina Cruz

Durante el proceso de donación, se extrae sangre de la vena yugular del perro. La rápida extracción, un proceso que dura 10 minutos, requiere un pequeño afeitado en la zona antes del procedimiento, sin necesidad de sedante.

“El programa de donación de sangre canina de la UF se diferencia de otros en que no sedamos a los perros para extraerles la sangre”, explica Camille Kelly, directora del banco de sangre del Hospital de Pequeños Animales de la UF. “Son participantes voluntarios, de forma similar a los donantes de sangre humanos”.

Las donaciones de sangre realizadas por los perros inscritos en el Programa de Donantes de Sangre Canina ayudan a salvar la vida de perros gravemente enfermos. Foto por: Sabrina Cruz

Aun así, la idea de una aguja puede hacer que algunos dueños de mascotas duden en inscribir a sus perros. A menudo, a algunos propietarios les preocupa que sus mascotas puedan sentir dolor debido al uso de una aguja. Sin embargo, Kelly explicó que la vena yugular del cuello es el vaso sanguíneo más grande al que el equipo puede acceder fácilmente y una de las zonas menos sensibles para los perros. Para los perros más sensibles, también se puede utilizar una crema anestésica.

“Paramos si el perro nos da alguna señal de que no desea continuar”, dijo Kelly.

Para Odin y Rhea, la experiencia termina con las recompensas que siempre esperan recibir.

“Si hay algo que les gusta más que la vida, es la atención de las personas, las golosinas y los juguetes. Y obtienen las tres cosas cuando van a donar sangre”, dijo Allanson.

Más allá de las recompensas inmediatas, el programa también ofrece beneficios tangibles para las mascotas participantes. Los perros donantes de sangre reciben exámenes anuales gratuitos, análisis de sangre y vacunas, además de tratamientos preventivos contra gusanos del corazón, pulgas y garrapatas. Los donantes también reciben una bolsa gratuita de comida para perros y golosinas con cada donación, y se les guarda una unidad de sangre por si alguna vez necesitan una transfusión.

Después de donar por duodécima vez, Tank disfruta de los mimos y las caricias antes de elegir su nuevo juguete. Foto cortesía de: Camille Kelly

Además, el impacto de estas donaciones va mucho más allá de las paredes del hospital.

“Dar a otro perro la oportunidad de tener una mejor calidad de vida o la oportunidad de seguir viviendo... realmente no hay palabras para describir lo mucho que eso puede cambiar el mundo de alguien”, dijo Allanson.

Otros donantes habituales, como Tank, que ha donado más de una docena de veces, también han contribuido a salvar vidas a través del programa. El año pasado, la sangre de Tank se utilizó para tratar a un husky hospitalizado tras la mordedura de una víbora que le provocó anemia grave y problemas de coagulación sanguínea. Tras casi una semana en cuidados intensivos, el perro fue dado de alta y se espera que se recupere por completo.

Con cada donación, estos héroes peludos y las familias que los apoyan fortalecen una comunidad de propietarios de mascotas y veterinarios que trabajan juntos para darles a otros perros una segunda oportunidad.

“Se van con la cabeza más alta que cuando entraron. Probablemente sea por la comida y los juguetes, pero nos gusta pensar que es porque saben que están ayudando a otro animal”, dijo Allanson.