Artista Venezolana embellece la ciudad de Gainesville con sus murales

Hace ocho años, Arianna Uberti se mudó a Gainesville, Florida, en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su historia refleja cómo el arte y la comunidad pueden abrir puertas inesperadas.

Su camino en el arte comenzó después de un accidente que sufrió en su país de origen, y ahora el arte no solo es su fuente de ingresos, sino también su manera de conectarse con la comunidad.

“Si no hubiera nacido en Venezuela, si no hubiera tenido todas esas experiencias que viví allá, no haría el arte que hago”, dijo Uberti.

Uberti se ha dado a conocer en la ciudad a través de sus murales, como los de Lubee Bat Conservancy, otro ubicado en el edificio Reitz Union de la Universidad de Florida y el del Alachua County Animal Resources & Care. En 2023, recibió el Premio a Artista Emergente otorgado por la alcaldía de Gainesville.

Uberti pinta uno de sus murales más recientes en la veterinaria Remedy en Gainesville. Foto por: Oriana Torre/Noticias WUFT.

Algunos de estos murales han sido donados o realizados bajo su programa “Murales a bajo costo”, dirigido a comunidades de bajos recursos.

Uno de sus murales más recientes fue para Remedy, una clínica veterinaria que ofrece atención para mascotas a precios accesibles. Mandy Reyes, gerente de Remedy, asegura que gracias al cambio que recibió el local y al apoyo de Uberti, una pared que antes estaba vacía ahora tiene vida.

“Más personas quieren venir ahora y más saben que estamos aquí”, dijo Reyes.

Las raíces hispanas de Uberti también están presentes en el arte que crea y en el propósito que ha encontrado en su nueva ciudad.

Pero su camino en el arte no fue lineal. Uberti enfrentó múltiples mudanzas y diferentes trabajos como recepcionista y en servicios de limpieza que no era lo que la apasionaban. Hasta que logró convertir su arte en su trabajo de tiempo completo.

“Como todo mi arte es bien colorido, tropical… Esa parte hispana está incluida ahí”, dijo Uberti.

Uberti posa frente a su mural en Lubee Bat Conservancy. Foto por: Andrea Fonseca/Noticias WUFT.

Ella busca dejar una huella positiva como inmigrante en Gainesville y recalca que no es la única.

“Como inmigrantes, hay muchísimos más que estamos dejando una huella realmente positiva”. dijo Uberti.

Tras vivir en más de tres ciudades, en Gainesville encontró una comunidad fuerte que desea preservar. Por eso afirma que todo el arte que hace está relacionado con Florida o con Gainesville, especialmente porque se siente agradecida por el recibimiento que ha tenido aquí.

“Siempre voy a decir con orgullo de dónde soy”. dijo Uberti.