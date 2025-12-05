La caminata “Race for Inclusion” se prepara para unir la comunidad de Gainesville y crear nuevas oportunidades

La carrera anual de cinco kilómetros que apoya a la organización de las olimpiadas especiales en Florida han sido organizadas una vez más para apoyar eventos que promueven la inclusión a través de actividades deportivas en el transcurso del año.

Con la contribución de donaciones, patrocinadores, voluntarios de la comunidad de Gainesville y estudiantes de la Universidad de Florida este evento espera reunir a alrededor de cien a trescientas personas con la esperanza de recaudar la meta de 50 mil dólares.

Damien McNeil, director regional de las regiones noreste y noroeste de la organización de Special Olympics Florida comentó que una de las maneras de recaudar fondos consiste en un movimiento llamado recaudación de fondos entre pares.

“Las personas crean equipos y le piden a sus amigos y familiares que se unan a su equipo, así que la gente formará un equipo,” dijo McNeil.

Entre registraciones grupales e individuales y aportaciones de la comunidad la iniciativa ha logrado recaudar más del 60 por ciento de la meta total.

Ilustración inspirada de la meta de recaudación de fondos. Ilustración por: Ana Sofía Matute.

Según Zoe Losasso, la directora de desarrollo en el noreste de Florida, dijo que este año los estudiantes han tomado la batuta para que el evento sea posible.

Entre las aportaciones de los estudiantes del club de Special Olympics Florida de la universidad estan encontrar negocios locales para que participen en la planificación de la carrera, incluir el apoyo de fraternidades y sororidades de la universidad y crear presencia en el campus universitario para promocionar y crear conciencia acerca del evento y su misión.

Losasso también mencionó que en este tipo de eventos se necesita una logística que incluya familiarizarse con la comunidad y tener habilidad de conectar con miembros locales para poder regar la voz del evento.

En este habrá 40 voluntarios y 7 miembros del comité del Special Olympics Florida que estarán trabajando detrás del telón para mantener todo en orden con la planificación.

Estudiantes parte del club de Special Olympics Florida. Ilustración por: Ana Sofía Matute.

Algunos de los obstáculos para este gran evento son la incertidumbre del clima de Florida, el desafío de encontrar una opción de baños portátiles a diferencia de años anteriores, y el compromiso de los estudiantes con presentar sus exámenes finales en el mismo día de la carrera.

“Hemos estado teniendo comunicación eficaz, mensajeando regularmente y comunicándonos muy bien", dijo Losasso en cuanto a la estrategia para lograr un evento exitoso.

Kira Duffy, presidenta del club estudiantil de Special Olympics en la Universidad de Florida quien está sirviendo de voluntaria por el cuarto año consecutivo, cuenta su trayectoria en la participación de esta actividad.

“Simplemente amo ver a todos reunirse en comunidad justo antes de las festividades,” dijo Duffy.

Este año Duffy se encargará de vigilar diferentes estaciones de logística de voluntarios, asegurándose de que todo funcione de manera efectiva y que los participantes estén teniendo una buena experiencia y se mantengan hidratados.

Equipo colaborador del Special Olympics de Florida. Ilustración por: Ana Sofía Matute.

Esta carrera no solo une a una comunidad entera sino que también celebra cada logro de los participantes como una gran victoria, promueve una cultura de unión y crea un espacio donde cada participante es motivo de inspiración y motivación para dar lo mejor de sí.

La carrera contará con una ceremonia de apertura en el cual algunos de los atletas servirán como portavoces. También contará con algunos puestos de vendedores accesibles para los participantes mientras esperan para registrarse y también habrá un DJ quien ha participado en Olimpiadas Especiales anteriores.