Gainesville da la Bienvenida a su Nueva Pizzería: Pleasant Street Pizza Pub

Los restaurantes que logran dejar huella suelen nacer de una visión clara. Sin embargo, para Pleasant Street Pizza Pub, una nueva y acogedora incorporación al histórico barrio de Fifth Avenue en el centro de Gainesville, la inspiración llegó por necesidad… y por una cerveza decisiva.

“No estaba muy inspirado, la verdad”, admite el dueño (Art Guy) entre risas, mientras recuerda el giro inesperado que lo llevó a abrir la pizzería este verano. “Tenía que abrir algo en este edificio, y al final fue muy serendipito que terminará siendo esto.”

Pleasant Street Pizza Pub Imagen exterior del edificio. Foto por: Valentina Echeverri.

Lo que comenzó como una obligación terminó convirtiéndose en un concepto innovador. Aunque el propietario tiene una larga trayectoria en la escena gastronómica local, la pizza no formaba parte de su especialidad. Todo cambió una noche, mientras disfrutaba de una cerveza, cuando recordó una técnica que pocos emplean en la ciudad.

“Me acordé de la masa hecha con cerveza”, explica. “Sabía que nadie más la hacía aquí. Si alguien no lo está haciendo y yo sí puedo hacerlo, pues ahí está la inspiración, culinariamente hablando.”

Ese enfoque artesanal, centrado en una masa única elaborada en casa, está revitalizando el ambiente del área de Pleasant Street. Sin embargo, abrir una pizzería en una ciudad tan ligada a su cultura pizzera representó un desafío mayor del esperado.

“No sabía qué tan profundas eran las raíces de la pizza aquí. Cada dueño de pizzería está enamorado de la pizza”, afirma. Para él, la mayor dificultad no estuvo en la construcción del local, sino en dominar la base del producto. “No imaginé que la masa fuera tan delicada, tan sensible y tan especial. Ha sido lo más difícil: descifrar la pizza.”

Dueño y miembro del personal midiendo y haciendo la pizza. Foto por: Valentina Echeverri.

En cuanto al nombre, decidió seguir un consejo confiable: mantenerlo simple y directo. Así nació Pleasant Street Pizza Pub, un nombre que refleja con claridad su identidad y su vínculo con el vecindario.

“Tenía sentido ser muy literal. Es pizza y es un pub”, señala.

Más allá de su propuesta culinaria, el objetivo principal del dueño es crear un espacio donde la comunidad se sienta bienvenida y cuidada.

“Quiero que las personas se sientan seguras, protegidas, y que perciban que reciben un producto de calidad hecho con profesionalismo.”

Tras los retos iniciales, los primeros meses de operación han fortalecido la confianza del equipo.

“Estamos mucho más seguros. Hemos superado tantas horas pico que sentimos que podemos con todo lo que la cocina permita”, comenta.

El apoyo del público también ha sido un motor emocional para el personal. “La gente está muy agradecida. Constantemente escuchamos ‘gracias, gracias, gracias’. Eso nos impulsa.”

Esa conexión genuina se refleja incluso en los clientes. Uno de ellos, al probar la pizza, le expresó al propietario: “Esta es la mejor pizza de Gainesville, lo sabes.” El mismo cliente aseguró que cuando su hijo regrese para Thanksgiving, lo traerá al pub.

“Se van con ganas de contarle a otros y de volver acompañados. Eso es crecimiento orgánico”, reflexiona el dueño.

Para él, el verdadero indicador de éxito dentro de un año será que el pub consolide su presencia en el sólido panorama gastronómico de la ciudad.

“Ya estamos en el mapa culinario de Gainesville”, afirma con convicción. “Y siento que este será el proyecto que más nos conecte con todos los públicos.”

La gran inauguración tampoco seguirá un formato tradicional; será una celebración pensada para compartir con el vecindario y agradecer el apoyo recibido. “Me gusta hacer fiestas, así que será una fiesta.” Y ya hay fecha confirmada: la gran apertura se llevará a cabo el 17 de enero de 2026.

Cuando se le pide definir Pleasant Street Pizza Pub en tres palabras, no duda: “Delicioso. Seguro. Vale la pena.”