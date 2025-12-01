Gainesville y sus raíces en la escena musical

En medio del bullicio de Gainesville, donde se mezclan los sonidos del campus, los Gators y el eco de la vida estudiantil, permanece una cultura que nunca se apaga: la música en vivo.

Hay algo mágico en la música, más aún cuando se vive; cuando las voces a tu alrededor no solo cantan las mismas letras, sino que se unen y comparten energía y emociones. Ese sentimiento, que se intensifica cuando se experimenta colectivamente, es lo que mantiene viva la escena musical en la ciudad de Gainesville. La cantidad de músicos y sedes dedicadas al arte de la música en vivo es prueba de ello.

Desde el indie hasta el rock, y del punk al country, las bandas se crean con el mismo sueño de tocar para otros y transmitir emociones, y el público se reúne con un sueño parecido: vivir las canciones junto a ellos.

Ella Norris, vocalista de la banda local The Nancys, quien también trabaja como asistente administrativa en Heartwood Soundstage, expresa que su objetivo es unir a las personas a través de la música y apoyar el arte y el talento que existe en la comunidad. Heartwood Soundstage es una acogedora sala de conciertos y estudio de producción, producto de la visión de sus fundadores y del legado histórico de los estudios Medusa y Mirror Image. Heartwood representa un proyecto que lleva más de cuarenta años marcando la escena musical en Gainesville.

Presentación de banda en vivo en Heartwood Soundstage. Foto por: Maja Hiller.

“Tom Petty es de aquí. (Gainesville) tiene una gran historia musical y también creo que tiene una gran comunidad musical, al menos por lo que he visto de primera mano”, dijo Norris. Sin embargo, reconoce que también enfrenta sus retos. “A veces puede sentirse como un arte que se está muriendo. Hacer que la gente venga cuesta debido a las redes sociales. Es una industria difícil, pero considero que es muy importante mantenerla viva”. Heartwood Soundstage se convierte entonces en un puente entre la música y la comunidad de Gainesville.

The Wooly es otro establecimiento que apoya la música en vivo. Ubicado en el corazón de la ciudad, es un espacio versátil que funciona como sala de eventos y conciertos.

Bailey Bruce, la directora de eventos, encontró un pequeño nicho dentro de la escena musical de Gainesville. “Estoy muy orgullosa de todo lo que hacemos aquí y agradecida por el papel que tenemos en la comunidad. Esta comunidad es muy importante para mi. Me mudé aquí en 2006 por la escena musical, y nunca me fui”, dijo.

“La música en general es una experiencia muy poderosa para todos, sin importar el género. Ver en vivo a una banda que amas es una sensación casi imposible de describir a alguien que no la ha vivido”, dijo Bruce, quien continúa impulsando y organizando conciertos en The Wooly que inspiran, conmueven y conectan a quienes tienen la oportunidad de vivirlos. También añade la importancia de apoyar a artistas locales y la llena de orgullo formar parte de ese pequeño momento en la historia de aquellas bandas que se hacen grandes y alcanzan el éxito.

Presentación de banda en vivo en Heartwood Soundstage. Foto por: Maja Hiller.

Estos son solo dos de varios locales de música en vivo que alberga Gainesville. De acuerdo a la Oficina de Visitantes y Convenciones del Condado de Alachua visitgainesville.com, hay más de una docena de teatros, centros culturales y comunitarios, bares, cafés y restaurantes donde la música nunca para de sonar. Pero no solo se trata de los lugares, sino también de los músicos que les dan vida: bandas locales, artistas solistas, y estudiantes de música que utilizan estos espacios para expresar su arte, crecer, y conectar con el público de formas únicas.

La artista y cantante de ópera, Alanna Parfait, creció en Gainesville y se graduó de la Universidad de la Florida con una licenciatura en música en 2021 y hoy continúa desarrollando su carrera musical.

Parfait se inclinó más hacia la música clásica, específicamente la ópera; un género complejo y exigente donde la voz se debe proyectar sin micrófono. “Percibes esos armónicos y esa resonancia extra cuando lo escuchas en vivo, algo que las cámaras no captan por la frecuencia tan alta y el sonido tan grande”, explicó Parfait. La experiencia en vivo es invaluable y única en una puesta en escena como esta, tanto para aquel que la canta como para la audiencia.

“Recibes y sientes la energía del público, sientes esa reacción. Es eso lo que realmente nos hace sentir pasión en la música también. Es más crudo y real”. dijo la artista. “Crea la emoción que necesitas para lograr una presentación verdaderamente significativa. La música en vivo… ahí es donde lo dejo todo. Buscar esa perfección, esa belleza, y permitirme ser humana en ese proceso es lo que la hace tan especial”.

Alanna Parfait cantanto junto al resto del coro de la Iglesia First Presbyterian of Gainesville. Foto por: Maja Hiller.

Parfait menciona que no siempre tienes que entender la música para disfrutarla, pero tener conocimiento definitivamente ayuda a apreciar verdaderamente la presentación y toda la complejidad musical que existe detrás, especialmente cuando se presenta en vivo.

La música en vivo no es solo entretenimiento; es un lenguaje compartido mediante el cual se comunican emociones y sensaciones. Es un puente que conecta a unos con otros, bien sea con los artistas o con el público que te rodea. En Gainesville, aunque el fútbol ocupa un lugar central, la música también representa una gran parte de la identidad local y ha prevalecido en la comunidad por generaciones pese a las nuevas tecnologías. La magia no se apaga, al contrario, se renueva cada vez que la gente se reúne con el mismo fin de vivir una experiencia inolvidable. Es difícil de explicar, se debe sentir.