Gainesville en forma fantasma? Como los días festivos transforman la economía local

Los días de festividades ya están aquí. Es tiempo de decirle adiós al estrés y decirle hola a un descanso temporal. Es momento de empacar, dejar atrás la rutina, y reconectarse con la familia. Mientras algunos aprovechan para vacacionar, otros usan el tiempo para estudiar, trabajar e irse de compras. En Gainesville los días festivos significan algo más con las calles con menos tráfico y menos estudiantes en los restaurantes. Es la señal clara de que la temporada ha comenzado y que miles de alumnos ya regresaron a sus hogares.

Algunos estudiantes en la cafetería de Pascal's aprovechan los últimos días antes de las vacaciones para terminar sus asignaciones de estudios. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Gainesville es un pueblo universitario, debido a que tiene una población estudiantil significativa. La mayoría de los estudiantes asisten al College de Santa Fe o a la Universidad de Florida. Según el uniforme de Data USA, en Gainesville entre el 30% y el 40% de la población son estudiantes. Esto significa que los estudiantes representan una parte importante del movimiento económico del pueblo. Cuando se van, no solo cambia la dinámica social, sino también el movimiento económico, afectando distintos sectores de Gainesville.

Estudiantes caminando por Plaza of the Americas durante un día escolar. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Para algunos estudiantes, regresar a casa no es una opción. Emily Serna estudiante de relaciones publicas en su segundo año en UF, pasará su primer año de festividades en Gainesville debido a su trabajo. “Menos personas en Gainesville, si, pero menos personas en las tiendas, no”, dijo Emily Serna. Ella explica que muchos consumidores vienen de pueblos más pequeños alrededor de Gainesville donde hay menos tiendas. Aunque en general el pueblo sí estará más tranquilo. Tambien ella cree que gastará menos debido a no poder ir de compras como lo hace normalmente en días de oferta como Viernes Negro. Además, admite que emocionalmente será difícil este año “me siento culpable por no pasar las festividades con mi familia, ojalá pudiera estar en mi hogar para poder ayudar a mi mamá, hay cosas por la que debería estar, pero sinceramente no se puede y si me afecta”.

También por el otro lado existen estudiantes que se van ansiosamente para otro estado o incluso a otro país para reconectarse con sus seres queridos. Como Orlando Sanches, estudiante en su tercer año en ingeniería espacial en UF, “Durante el descanso de invierno, casi siempre viajo a México para visitar a mi familia y primos; es una tradición que he mantenido por años. Para esos viajes tomo avión, y sí, es más caro viajar en esas fechas por la demanda. Para ir a mi casa en Orlando, normalmente manejo, y ese costo no sube tanto porque depende solo de la gasolina”, explicó. Sanches dijo que a su parecer muchos estudiantes se sienten solos durante su primer año, y no todos encuentran su comunidad de inmediato, y eso hace que muchos quieran irse de Gainesville tan seguido como puedan.

Estudiantes de la Universidad de Florida caminan por Turlington Plaza unos días antes de las vacaciones. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

La Universidad de Florida también siente los efectos de la disminución de estudiantes durante los días festivos. Por ejemplo, el Reitz Union genera menos ingresos y tendrá menos personal debido al bajo tráfico en el campus.

Es el primer año que Rah’ Shad Bryant, el director del programa MFOS (Machen Florida Opportunity Scholars), pasa los días festivos en Gainesville.

“Más tiempo para hacer mis compras, y lo más importante es más tiempo para pasar con mi familia, mis dos hijos y mi esposa. Nos da la oportunidad de descansar, pero también de salir y explorar más, especialmente por que soy nuevo en la ciudad. Además, este tiempo libre me permitirá a mi y a otros empleados salir, y disfrutar de la ciudad y contribuir a la economía local”, comentó Rah’ Shad.

Una mamá e hija compran café en la cafetería de Karma Creme. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Los negocios locales viven esta temporada de diferentes maneras. Por ejemplo, La Tienda es un restaurante y supermercado Mexicano local, con más de 25 años en Gainesville. El dueño del negocio explicó que sus ventas bajan entre la segunda semana de diciembre y el cinco de enero y el negocio pierde alrededor del 25% de ganancias. “Es más tranquilo, y durante estas fechas bajan las ventas porque muchos de nuestros clientes habituales, especialmente los estudiantes, no están en Gainesville. Aun así, nos hemos mantenido estables económicamente.”

Por otro lado, Satchel's Pizza tiene su mejor temporada de ganancias. El dueño Satchel Raye dijo “Satchel’s se llena más en la semana de Acción de Gracias porque a las familias que vienen de visita les encanta comer pizza. También hay muchos clientes de la zona que traen a sus amigos y a sus familiares durante esta temporada. Además, vendemos juguetes y regalos de Navidad en nuestra tienda de regalos, así que esta es la mejor temporada para nuestra tienda de regalos”.

La comunidad disfruta de un atardecer en Depot Park, Gainesville, Fl. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Por último, el aeropuerto de Gainesville y RedCoach ven un aumento de viajeros antes y después de los días festivos, mientras que los autobuses de RTS reducen su servicio. También los que se quedan en Gainesville siguen moviendo la economía local, consumiendo en restaurantes y tiendas. Además, las iglesias y organizaciones comunitarias realizan eventos para quienes pasan las festividades solos o quieran explorar el pueblo. Incluso hay profesores en Reddit que ofrecen sus hogares para evitar que los estudiantes pasen los días festivos solos.

Quienes se quedan, mantienen vivo el corazón de la comunidad de Gainesville.