Gainesville vota por disolver la Autoridad de GRU y devolver el control a la ciudad

Los residentes de Gainesville votaron de manera abrumadora el martes para disolver la Autoridad de Servicios Públicos Regionales de Gainesville (GRU, por sus siglas en inglés) y devolver el control de la empresa pública de servicios a la Comisión de la Ciudad. Con todos los recintos reportando, el referéndum fue aprobado con un 75.18% de apoyo, marcando la segunda vez que los votantes rechazan la junta designada por el gobernador.

La elección especial tuvo una participación de alrededor del 19% de los votantes elegibles de la ciudad y costó aproximadamente $250,000, según la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Alachua. Solo los residentes que viven dentro de los límites de la ciudad de Gainesville pudieron votar en el referéndum. Los resultados se certificarán el 6 de noviembre.

Para algunos residentes, la votación se trató de mantener el poder cerca de casa.

“Siempre he pensado que el control local es lo mejor para una comunidad, sin importar el tema”, dijo la residente de Gainesville Barbara Bynes. “Antes voté en contra de una toma de control por un comité externo designado por el gobernador porque me gusta el control local, así que quería que nuestros comisionados manejaran esto.”

Bynes dijo que era escéptica sobre las afirmaciones de que la autoridad reduciría las facturas de servicios.

“No todos son necesariamente del condado de Alachua o de Gainesville, y aunque afirmaron que las facturas bajarían, yo no he visto que eso ocurra”, dijo.

También espera que de ahora en adelante la ciudad use responsablemente los ingresos de GRU.

“Si esta iniciativa pasa, entonces espero que los comisionados usen el dinero sabiamente para proyectos comunitarios que beneficien a todos los ciudadanos”, dijo Bynes. “Cómo cuidar la hermosa ciudad que ya tenemos.”

Pancartas a las afueras del centro de votación. Foto por: Zoe Kahn.

Por su parte Robert ‘Chip’ Skinner, miembro de la Autoridad de GRU dijo que la conversación pública sobre el tema se volvió politizada de formas que no esperaba.

“Fue muy interesante. Cuando fui nombrado a la junta, fui inmediatamente politizado”, dijo Skinner. “Soy muy apolítico. Soy muy conservador fiscalmente, pero si pudiera darle todo a todos y pudiera costearlo, entonces dirías que soy liberal también. Así que ha sido un giro interesante.”

Skinner dijo que las críticas hacia la junta se centraron más en principios que en su desempeño.

“Cuando escucho a la gente menospreciar a la junta, pregunto: ‘Qué hemos hecho que les cause preocupación?’ y todo se reduce al home rule”, dijo. “La gente sintió que el gobernador se extralimitó”.

También subrayó que el impulso para cambiar la gobernanza de GRU comenzó con residentes de diferentes tendencias políticas.

“La gente olvida que fue un grupo bipartidista de ciudadanos el que fue a Tallahassee y pidió este alivio”, dijo Skinner.

Aunque los votantes han apoyado dos veces la disolución de la Autoridad de GRU, el asunto puede no estar resuelto. La autoridad ha presentado previamente desafíos legales argumentando que la ciudad carece del poder para eliminar la junta creada por una ley estatal.

Los funcionarios de la ciudad esperan asumir el control de GRU más tarde esta semana, después de que los resultados se certifiquen, a menos que un tribunal emita una nueva orden de suspensión. Los detalles sobre quién dirigirá la empresa durante la transición siguen sin estar claros, y futuras decisiones judiciales podrían influir en la rapidez con la que ocurra el cambio.

Por ahora, los votantes de Gainesville han dejado claro que quieren devolver el control de GRU al gobierno local, una vez más, mientras que el futuro de la autoridad podría decidirse finalmente en los tribunales.