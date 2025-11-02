El Festival del Orgullo Gay de Gainesville 2025: una celebración anual de la comunidad LGBTQIA+

El centro de Gainesville fue iluminado con los colores brillantes del Festival de Orgullo Gay 2025 el sábado. Las banderas de arcoíris, la música energética, y la gran multitud de personas crearon una atmósfera divertida para celebrar la diversidad en la comunidad LGBTQIA+.

El festival anual está albergado por el Centro Comunitario del Orgullo Gay del norte-central de Florida. Donn Smith-Lopez, el presidente de la organización, explica que el festival se propone ser un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+ en el condado de Alachua.

“Estamos aquí para celebrar quiénes somos, a quién amamos y cómo amamos. Este festival es un ejemplo de lo acogedor que es esta ciudad para las personas de nuestra comunidad”, dice Smith-Lopez.

La mesa del Centro Comunitario del Orgullo Gay del norte-central de Florida. Foto por: Catherine Chapman.

El tema del festival este año es ‘El orgullo es protesta’, lo cual Smith-Lopez explica promueve el trabajo a favor de la igualdad para los miembros de la comunidad LGBTQ+.

“A nivel estatal y federal, estamos viendo cómo se implementan regulaciones y leyes opresivas que, en esencia, niegan los derechos humanos básicos de las personas de la comunidad trans, y nuestra comunidad no va a tolerar eso, por lo que estamos aquí firmes, estamos aquí para estar orgullosos y también para protestar”.

Durante el festival, el alcalde Harvey Ward inauguró el nuevo nombre para Southeast First Street. El nuevo nombre de la calle honrará las contribuciones del activista LGBTQ+ Terry Fleming a la ciudad de Gainesville.

El nuevo doble nombre para Southeast First Street junto a Bo Diddley Plaza. Foto por: Catherine Chapman.

La Comisión Municipal de Gainesville votó por unanimidad dar un doble nombre a la calle Southeast First Street en honor a Terry Fleming, quien falleció en el 2020 a los 58 años.

El evento también incluyó muchos puestos de organizaciones locales, vendedores y artistas, y grupos sin fines de lucro. Además, el programa de este año se vio animado por las actuaciones de varios drag queens, encabezadas por Crystal Methyd, una de las favoritas de los fans de la temporada 12 de RuPaul’s Drag Race.

Los participantes ven las actuaciones de artistas, actores y drag queens en el escenario de Bo Diddley Plaza. Foto por: Catherine Chapman.

Durante octubre, el Mes de la Historia LGBTQ, la organización organizó otros eventos, incluyendo el evento Pride at Prairie Creek, una representación teatral de “The Rocky Horror Picture Show” y una charla sobre la historia de la comunidad queer en Gainesville.

Este festival, así como otros eventos que se celebrarán próximamente, continúan con la celebración del orgullo en Noviembre. Smith-Lopez estima que unas 5 mil personas asistieron al festival a lo largo del día.

“Es una de las razones por las que me encanta Gainesville. Con todo lo que está pasando, Gainesville parece una pequeña burbuja agradable y ordenada, donde todo el mundo puede reunirse, olvidarse de todo y simplemente celebrar”, dice Joe Smith, un participante en el festival.