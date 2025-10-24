El Baile Folclórico Internacional de Gainesville Une a la Comunidad Con Música y Cultura

Cada miércoles a las siete de la tarde, el Centro Rosa B. Williams en Gainesville se llena de ritmo, risas, y bailes de todo el mundo. El evento “Gainesville International Folk Dance” reúne a personas de todas las edades y nacionalidades para celebrar una pasión compartida: baile folklórico internacional.

Este grupo ha mantenido viva la tradición de bailes folclóricos desde Hungría hasta Serbia por más de 70 años. Con cada movimiento, el grupo Gainesville International Folk Dance ofrece a la comunidad de Gainesville un espacio donde la cultura puede formar parte de sus miércoles.

“Es un grupo que pertenece a una asociación nacional e internacional”, dijo Julieta Brambilla, co directora de Gainesville International Folk Dance. “Y tenemos muchas razones por las que lo estamos haciendo: esa actividad no solo es por ejercicio; estamos manteniendo tradiciones de otros países. Que no se vayan a perder los bailes tradicionales.”

Para muchas personas, participar en estas sesiones semanales significa más que aprender nuevos pasos. Se ha convertido en una oportunidad para socializar, hacer ejercicio y conectar con culturas de todo el mundo.

Miembros del Gainesville International Folk Dance practican uno de sus bailes. Foto por: Genesis Trujillo.

Felipe Soto, uno de los bailarines, dijo que la experiencia le ha traído alegría y sentido de felicidad.

“Uno piensa: bueno, yo puedo hacer eso. La cosa es practicar y practicar,” dijo Soto. “Y cuando uno entonces logra dominar el paso, es una felicidad. Y cuando todo el mundo baila al mismo ritmo, sin importar los errores, se siente muy bien; es sublime.”

Los miembros dicen que el grupo tiene un ambiente acogedor sin importar la edad, lugar de origen o nivel de experiencia. Muchos vienen por curiosidad y terminan encontrando una comunidad llena de energía, historia y amistad.

Participantes de Gainesville Folk Dance unen sus manos en círculo y practican pasos de danza folclórica. Foto por: Genesis Trujillo.

Lilia Baidania, una bailarina venezolana, dijo que este grupo y estos bailes le han permitido conocer diferentes culturas mientras disfruta de algo que le ayuda a desconectarse de la vida rutinaria.

“Yo vengo de Venezuela, donde se baila salsa, cumbia y merengue”, dijo Baidania. “Y entonces esto me pareció una buena experiencia, algo distinto. Cada canción tiene su propio paso, y eso te obliga a concentrarte en el momento.”

Brambilla dice que el grupo está abierto a todos los interesados en aprender y saber más de diferentes culturas.

“Yo quiero que la gente venga y trate de bailar,”dijo ella. “Nos aseguramos de que la gente nueva vea bailes fáciles. La música es muy bella y cambia mucho de país a país. Entonces queremos que nos den la oportunidad de mostrarles algo que les va a gustar mucho.”

Con amor, risas y un toque de cultura internacional, Gainesville International Folk Dance demostrará que el baile no es solo movimiento – trasciende las fronteras; también es una forma de conectar a las personas.