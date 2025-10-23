Los desafíos de la comida sostenible en Gainesville: Como un restaurante usa ingredientes locales más frescos

En una tarde soleada en el mercado agrícola de Grove Street, los residentes de Gainesville disfrutan de diversas opciones de comida fresca. Cada lunes, el mercado atrae a una comunidad que aprecia los productos saludables, sostenibles y auténticos.

Con un aumento en la demanda para productos locales y orgánicos, varios granjeros llegan para vender huevos, leche y quesos, frutas y verduras, carne de corral, café orgánico, y productos horneados.

Ryan Parmer, un vendedor del mercado, se inspiró para empezar a vender sus verduras, cultivadas directamente en el jardín de su casa en Ocala. Explicó que a sus clientes les encanta la naturaleza de sus productos.

“ Veo que cada vez más gente se está interesando por los mercados... simplemente porque no hay nada que pueda sustituir la frescura y la calidad que se obtiene aquí”.

Ryan Parmer, un vendedor de verduras, está en su estante en el mercado agrícola de Grove Street. Foto por: Catherine Chapman.

Además, Parmer expresó su desilusión con las opciones que ofrecen los supermercados grandes.

“Publix me ha entristecido mucho últimamente, parece que los productos que ofrece a la gente son cada vez peores, y realmente no hay otra opción para comprar productos frescos que el mercado local de agricultores”.

Noticias WUFT hizo un acercamiento a Publix, el supermercado más grande del estado, pero estos no han respondido a una solicitud de reacción a los comentarios de Parmer sobre la insatisfacción de sus clientes con respecto a la calidad de los alimentos frescos que ofrece.

Sin embargo, las prácticas sostenibles de granjas locales vienen a un alto precio. La inflación y el aumento de los costos de producción están obligando a los negocios a tomar decisiones difíciles: subir los precios o comprometer la sostenibilidad.

El puesto de venta de Frog Song Organics en el mercado agrícola de Grove Street. Foto por: Catherine Chapman.

Un restaurante, conocido como Afternoon, usa ingredientes proveídos por varias granjas locales. Kyle Spor, el copropietario del restaurante, explica que trata de usar ingredientes cosechados localmente lo más que pueda, dependiendo de su precio.

“Los consumidores realmente quieren comida buena a un precio asequible, y eso es bastante difícil de conseguir sirviendo comida de granja. Hacemos lo mejor que podemos con ello, y siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro objetivo: queremos vender productos lo más locales posible sin que sean muy caros”.

El dueño de Afternoon Restaurant, Kyle Spor, está sentado fuera de su restaurante. Foto por: Catherine Chapman.

Afternoon obtiene sus ingredientes de Frog Song Organics, Swallowtail Farm, y Siembra Farm, todas estas granjas están ubicadas en el condado de Alachua. Todas también se consideran Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSAs).

Los CSAs son una asociación entre granjeros y consumidores, que permite a los agricultores compartir los riesgos y las recompensas de la agricultura con los consumidores. En breve, miembros de la comunidad pagarán una contribución para cubrir los gastos y el salario del agricultor. A cambio, cada miembro recibe cada semana una parte de la producción de la granja.

Huevos frescos preparados en la cocina del Afternoon Restaurant. Foto por: Catherine Chapman.

Eso dicho, este modelo, que conecta los consumidores con granjas locales directamente, ha ido disminuyendo en popularidad. Además, gran parte de la población en Gainesville está compuesta de estudiantes, quienes suelen optar por opciones más baratas.

A medida que la escena culinaria de Gainesville sigue creciendo, también lo hace el reto de mantener las prácticas sostenibles.

“Creo que todo el mundo quiere alimentos locales”, Spor explica. “A veces es difícil hacerlos llegar al consumidor, pero, creo que es excelente para nuestra economía, para nuestro ecosistema y, por lo general, sabe mucho mejor”.