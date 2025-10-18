Ascendance Salsa Co. crea comunidad a través del baile en la UF

Ascendance Salsa Co. es más que un simple club de baile de la Universidad de Florida, es una comunidad en crecimiento. Fundada hace aproximadamente un año y medio, la organización ofrece clases gratuitas de baile latino, grupos de estudio y eventos sociales, creando un espacio abierto para que los estudiantes se conecten a través del movimiento y la cultura.

Durante un reciente evento de colaboración con UF Unlitter, los miembros de Ascendance cambiaron sus zapatos de baile por colchonetas de yoga. Las dos organizaciones estudiantiles unieron fuerzas para organizar una clase de yoga con el objetivo de atraer a nuevos estudiantes al mundo de la salsa y demostrar que el movimiento, en cualquier forma, puede construir comunidad.

Para Ascendance, eventos como este son mucho más que aprender pasos, se trata de crear conexiones.

“Nuestra misión es proporcionar un espacio libre y seguro para que la gente baile salsa, centrándonos en la técnica, la seguridad y la coherencia en lo que enseñan los instructores,” dijo Anna Coleman, directora de recaudación de fondos de Ascendance. “Nos aseguramos de que este club de salsa sea un lugar al que la gente pueda acudir si quiere aprender las cosas de la manera correcta.”

Viviana Baker, presidenta de Ascendance Salsa Co., participa en una clase de yoga durante una colaboración con UF Unlitter. Foto por: Zoe Kahn.

Desde los inicios de Ascendance, el grupo se ha convertido en un espacio donde bailarines de todos los niveles, especialmente los principiantes, pueden sentirse como en casa.

“Atraer gente siempre es difícil cuando eres un club nuevo y pequeño y ya hay un club de salsa que lleva más tiempo en funcionamiento,” dijo Coleman. “Pero retenerlos no es lo difícil. Una vez que alguien toma una clase, suele decir: ‘Vale, quiero seguir.’”

Según Viviana Baker, presidenta de Ascendance, la organización se centra específicamente en estilos de baile latino como la salsa on one, la salsa estilo casino y la bachata. Mientras que otros clubes de baile de la UF se centran en el ballet, el jazz o el hip-hop, el nicho de Ascendance es preservar y celebrar el movimiento latino.

“Damos prioridad a la técnica, la etiqueta y la creación de un ambiente respetuoso,” dijo Baker. “Como se trata de un baile en pareja, queremos que todos se sientan cómodos al bailar juntos.”

Ese sentido de respeto va más allá de la pista de baile. El club organiza regularmente actividades sociales no relacionadas al baile para que los miembros puedan socializar a nivel personal.

“En clase, te centras en aprender los pasos, por lo que no siempre tienes tiempo para charlar o crear vínculos,” explica Baker. “Por eso organizamos actividades sociales. Ayudan a los miembros a acercarse y a forjar amistades duraderas.”

Coleman está de acuerdo y destaca que la divulgación y la inclusión son fundamentales para diferenciar a Ascendance.

“Nos gusta acercarnos a otros grupos y presentar la salsa a gente nueva, personas que quizá no se unirían a un club de baile o tomarían clases por su cuenta,” explica. “Eventos como este ofrecen a todos los Gators un espacio para bailar y probar algo nuevo.”

Tanto Baker como Coleman esperan que los nuevos miembros y los invitados sientan esa misma sensación de pertenencia cuando asistan a su primera clase o evento.

“Espero que sientan lo mismo que yo sentí cuando fui a mi primer evento social de salsa,” dijo Coleman. “Que vean a la gente bailando y piensen: ‘Esto es lo que quiero hacer.’ Espero que se den cuenta de que ese objetivo es alcanzable aquí y que se sientan cómodos y animados para seguir bailando y aprendiendo con nosotros.”

Desde colaboraciones de yoga hasta eventos sociales de salsa, Ascendance Salsa Co. sigue demostrando que el baile es más que ritmo y movimiento, es una forma de fomentar la confianza, la amistad y la cultura en el campus.