La Junta de Escuelas Públicas del condado de Alachua discute la elección del nuevo Superintendente

El proceso de la búsqueda de un nuevo superintendente para el próximo año fiscal fue el foco principal de la reunión planificada de la junta de escuelas públicas del condado de Alachua que se llevó a cabo el miércoles.

También se discutieron temas como la revisión de comités, el mejoramiento de las escuelas y las visitas a estas, las proclamaciones, y la propuesta del programa 9271 .

Actualmente la Dra. Kamela Patton sirve como la superintendente interina desde que fue elegida unánimemente en el 2024, pero la junta todavía no ha llegado a una decisión unánime sobre los siguientes pasos a seguir para determinar quién tomará la batuta para este nuevo año 2026-2027.

Miembros de la Junta de Escuelas Públicas del condado de Alachua en su reunión el miércoles, 15 de octubre del 2025. Foto por: Maria Sofia Rodriguez.

Durante la reunión de la junta diferentes miembros expresaron sus perspectivas en cuanto al dilema de sí se debería empezar el método de búsqueda de un nuevo superintendente o si deberían aceptar la oferta de la actual superintendente que incluye servir un año más en su puesto.

Leanetta McNealy, miembro de la junta en su tercer término del distrito cuatro, hace referencia a tomar una desicion para empezar una busqueda de un candidato permanente.

“Es hora de dar el siguiente paso. Nuestros estudiantes, el personal y la comunidad merecen las capacidades y la visión a largo plazo que aporta un superintendente permanente.” dijo McNealy.

De izquierda a derecha se encuentran los miembros de la junta: Sarah Rockwell, Tina Certain y Thomas Vu. Foto por: María Sofia Rodriguez.

Esta discusión se enfocó en sí el distrito está preparado para una búsqueda nacional o si es más conveniente esperar un año más para fortalecer las mejoras logradas bajo la tutela de la Dra. Patton y así fortalecer la estabilidad institucional.

Uno de los miembros de la junta, Thomas Vu, expresó que en su opinión el distrito no está en condiciones de atraer al candidato ideal ya que “todavía queda mucho trabajo por hacer para estabilizar las operaciones y mejorar la percepción pública del distrito.”

Asimismo, Tina Certain compartió esa perspectiva, y también comentó que “no estamos en posición de atraer a un candidato del calibre que necesitamos en este momento”. Aun así, recalcó que está a favor de hacer una búsqueda de manera organizada.

“Hacer lo que sea mejor para el distrito y atraer a una persona que pueda continuar el trabajo iniciado por la Dra. Patton,” dijo Certain.

Por otro lado, otros miembros proyectaron sus firmezas en cuanto a avanzar con la búsqueda cuanto antes.

“No hay razón para no iniciar el proceso y ver qué candidatos están disponibles", comentó Janine Plavac, miembro de la junta.

La Presidenta de la junta, Sarah Rockwell, recalcó que en el pasado se cometió el error de buscar a líderes sin experiencia, convirtiéndose en circunstancias que traen inestabilidad a la misión de la Junta. Rockwell dijo que empezar un proceso de búsqueda con poca probabilidad de garantizar a un buen candidato, también incluye costos económicos y reputacionales.

“Hay un costo financiero para realizar una búsqueda. No es gratis. Si la hacemos y no conseguimos un buen candidato, ese es dinero que se ha desperdiciado en el proceso”, expresó Rockwell.

Dra. Kamela Patton, superintendente interina de la Junta de Escuelas Públicas del condado de Alachua junto a Leanetta McNealy, miembro de la junta. Foto por: María Sofia Rodriguez.

La Dra. Kamela Patton aclaró que estaría dispuesta a extender su contrato por un año más con la finalidad de permitir una transición más ordenada y coherente. Sin embargo, Patton manifestó que no tiene planeado asumir un cargo de superintendente permanente ni a largo plazo en el futuro.

A raíz de la discusión de este tema, se concluyó que el dictamen del proceso se discutirá en la reunión de la junta programada en noviembre.