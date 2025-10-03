De San Juan a Santa Clara: Bad Bunny nombrado artista cabeza del Super Bowl

La noche más importante del fútbol americano será bilingüe en 2026, cuando Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California lo que marcará un hito para la música latina en el escenario más grande de Estados Unidos.

El anuncio, compartido por la NFL, Apple Music y el equipo del artista durante una transmisión de la liga, desató inmediatamente una ola de entusiasmo, escrutinio y comentarios políticos.

Con destino al Levi's Stadium, el Super Bowl es más que un simple partido de campeonato. Ha sido durante mucho tiempo un ritual cultural estadounidense, basado en el deporte, el espectáculo y el entretenimiento en pantalla grande. Desde su inicio en 1967, el evento se ha convertido en el programa de televisión nocturno más visto del país. El partido del año pasado estableció un récord moderno, con un estimado de 127.7 millones de espectadores según Nielsen para el Super Bowl LIX, cuando compitieron los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.

El Swamp Restaurant se convierte en punto de encuentro para los fanáticos de la NFL. Foto por: Sabrina Cruz.

El partido es tanto un escaparate para la cultura pop y la publicidad como para el fútbol americano. El tiempo publicitario en cadena durante la transmisión suele costar millones por tan solo 30 segundos, y FOX estima en los últimos años que los espacios oscilan entre 7 millones y 8 millones de dólares, según el año. Según Adweek, FOX y Tubi generaron conjuntamente más de 800 millones de dólares en ingresos brutos por publicidad para el Super Bowl LIX en todas las plataformas. Más allá de las tarifas de tiempo de emisión, las ciudades anfitrionas y las economías locales pueden generar cientos de millones de dólares en ingresos económicos totales vinculados al evento, y estudios estiman que los Super Bowls recientes generan entre cientos de millones y más de mil millones de dólares.

La afición observó cómo los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentaban en la cancha el jueves, 2 de octubre de 2025, por la noche. Foto por: Sabrina Cruz.

“Con Bad Bunny como cabeza de cartel, más latinos definitivamente sintonizarán el programa, lo que significa más espectadores y más dinero en general”, dijo Victoria Briceño, una estudiante de segundo año de publicidad.

Fanáticos de Bad Bunny como Victoria están entusiasmados con la representación en un escenario global. Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, con más de 78 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuenta con una enorme audiencia internacional.

Sin embargo, la elección también generó críticas de quienes argumentaron que el artista del medio tiempo debería ser una opción segura para el público general o cantar principalmente en inglés. La ex-piloto Danica Patrick argumentó públicamente en redes sociales que las canciones que no están en inglés no deberían predominar en una transmisión estadounidense de alto perfil.

Un fan selecciona la música de Bad Bunny en su teléfono, anticipando su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX el proximo febrero. Foto por: Sabrina Cruz.

"Nunca había escuchado su música antes debido a la barrera del idioma, pero está bien porque sé que a otras personas les gusta", dijo Gavin Bell, estudiante de la Universidad de Florida.

El anuncio también adquirió un cariz político cuando Corey Lewandowski, asesor de la campaña de Trump, declaró en un podcast que agentes de ICE estarían presentes en el Super Bowl y advirtió que las leyes de inmigración se aplicarían en el evento. Lewandowski criticó la decisión de la NFL y afirmó que la aplicación de las leyes era necesaria incluso durante una gran celebración pública. Estas declaraciones reavivaron las dudas sobre la seguridad en los conciertos, haciendo eco a las preocupaciones expresadas por el propio Bad Bunny al limitar las fechas de sus giras anteriores en Estados Unidos.

"Me parece repugnante que la gente esté molesta porque él será el artista del medio tiempo todo debido a su origen étnico. Algunas de las mismas personas que se quejan son las mismas que bailan a su música cuando salen", dijo Emma Ambrosino, originalmente de Long Island, Nueva York.

Al mismo tiempo, la NFL ha impulsado su expansión internacional ampliando sus Series Internacionales en Londres y Europa, creando un Programa de Mercados Globales y explorando partidos en Australia y otras regiones. La incorporación de una super estrella mundial que domina las listas de streaming a nivel mundial se ajusta a esta estrategia, permitiendo a la liga llegar a un público más joven, multilingüe e internacional, a la vez que atrae a anunciantes que buscan un alcance global.

El estudiante de tercer año Joseph Molia, muestra con orgullo su broche de Bad Bunny en su mochila. El corazón tuerto en una hielera es un símbolo del álbum "Un Verano Sin Ti" de 2022 de Bad Bunny. Foto por: Sabrina Cruz.



La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 promete ser uno de los momentos más destacados del evento. La NFL busca equilibrar tradición y atractivo internacional, mientras que el espectáculo refleja la creciente influencia de la música latina en la cultura popular. Independientemente de la recepción, la presentación se suma a la historia del Super Bowl como combinación de deporte y entretenimiento. El evento se llevará a cabo en febrero de 2026.