Florida Natural History Museum publishes book on butterflies
The Florida Museum of Natural History has just published a draft of a book known as “The Butterflies of California.”
When the authors first started writing it, initial estimates were that it would take about five years. Instead, it took five decades.
The nearly 900-page butterfly guide includes lots of information about how they grow, what they look like and where you can find them.
WUFT’s Faith Smith sat down with a close friend of one of the authors, and McGuire Center’s collection coordinator, Andrei Sourakov, who helped publish the book.
