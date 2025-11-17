Servicios de medios WUFT: Conectando a la comunidad

La Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Florida tiene muchas oportunidades para que los estudiantes puedan adquirir experiencia práctica para la carrera que escojan estudiar. Un programa para que los estudiantes adquieran práctica se llama experiencias de inmersión, y hay algo para todos.

El programa abarca desde una agencia de mercadeo hasta prácticas como presentador de radio. El programa de inmersión se ha vuelto una forma muy popular y efectiva de enseñarles a los estudiantes cómo funcionan las operaciones en diferentes áreas del periodismo y comunicación.

Miembros de servicios de medios WUFT filmando un episodio de ‘WUFT Amplified’. Foto cortesía: Matthew Abramson.

Una de las opciones de inmersión se llama Servicios de Medios WUFT. Esta inmersión les da la oportunidad a los estudiantes de producir contenido para WUFT-TV, una estación de televisión pública que opera desde la UF. El contenido producido por los Servicios de Medios WUFT se centra en cubrir talento local y organizaciones locales que ayudan al Condado de Alachua de maneras diferentes.

Servicios de Medios WUFT producen episodios de diferentes shows de web, unos incluyen “WUFT Amplified”, “Artistry in Motion", y "Greater Good”. Los episodios de Amplified se enfocan en cubrir talento musical local. Las bandas y músicos tocan sus canciones y conceden entrevistas. Los episodios de ‘Artistry in Motion’ son más cortos y cubren artistas locales, su arte, y su historia. Los episodios de “Greater Good” informan sobre las organizaciones de beneficencia y sin fines de lucro del condado de Alachua.

Miembros de servicios de medios WUFT filmando un episodio de ‘WUFT Amplified’. Foto cortesía: Matthew Abramson.



Todos los episodios son filmados, producidos, y editados por estudiantes de la UF con ayuda del personal de Servicios de Medios WUFT. Una empleada, Taylor Vorburger, dice que le gusta su trabajo de entrenar a los estudiantes para un futuro en la industria: “La cosa más importante que ganan [los estudiantes] es experiencia, no solo habilidades técnicas como operación de cámaras y editar, pero comunicacion y la habilidad de contar historias”. Taylor forma parte de un pequeño equipo de empleados que se enfoca en los servicios de medios WUFT dirigido por el profesor Matthew Abramson.

Los estudiantes tienen la oportunidad de ser parte de todos los aspectos de producción, filmar, editar, dirigir, entrevistar, entre otros. “Los Servicios de Medios proporcionan un entorno experimental para que estudiantes puedan intentar todos los diferentes tipos de trabajo para saber si quieren profundizar un subconjunto particular de producción, como producción de eventos en vivo, shows locales, podcasting, trabajo con clientes, etc.” dice Matthew Abramson, que está a cargo del programa y lo ha ayudado a crecer a lo que es hoy.

Estudiantes y staff de Servicios de Medios WUFT después de filmar el desfile de homecoming de UF 2025. Foto cortesía: Matthew Abramson.



Los Servicios de Medios WUFT se enfocan en informar sobre las organizaciones y personas de la comunidad, para proporcionar un foco y ayudar a que miembros de la comunidad sepan lo que está pasando alrededor de ellos y conozcan todo lo que el Condado de Alachua tiene para ofrecer.

Una estudiante de los Servicios de Medio WUFT, Dahlia Harris, asegura que: “Los Servicios de Medios WUFT son importantes para la comunidad porque comparte las historias de muchas organizaciones, artistas, bandas, y personas en una plataforma grande que permite que muchas personas que probablemente no sabían sepan lo que tienen alrededor, también le enseña a estudiantes como ser parte del proceso y producir contenido bueno, y eso me parece asombroso.”