Trabajadores postales en Gainesville rechazan la privatización del Servicio Postal y exigen más protección

Alrededor de 12 trabajadores postales se manifestaron este jueves frente a la oficina central del correo en Gainesville para oponerse a la posible privatización del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), una institución con casi 250 años de historia.

La protesta, organizada por la Asociación de Carteros Rurales de Florida (FLRLCA), se llevó a cabo entre las 4:40 p.m. y las 6:30 p.m. frente a la oficina postal ubicada en 4600 SW 34th Street.

Fue parte de un movimiento nacional impulsado por sindicatos que buscan visibilizar los efectos negativos de una posible privatización y exigir mayores protecciones para los carteros rurales.

“Nuestro objetivo es que los clientes, a quienes entregamos el correo todos los días, vean el posible impacto de la privatización. Les pedimos que llamen a sus representantes en el congreso y les digan que no apoyen la posible privatización. La Resolución de la Cámara 70 se opone a eso”, dijo Dorothy Kelly, de 55 años, vicepresidenta de FLRLCA y cartera rural.

Dorothy Kelly, vicepresidenta de la Asociación de Carteros Rurales de Florida (FLRLCA) y cartera rural, sostiene un cartel que dice “Protect Our Letter Carriers” (“Protejan a nuestros carteros”) durante la manifestación. Foto por: Candy Fontana Verde.

El USPS sirve a aproximadamente 169 millones de direcciones en todo el país , incluyendo en muchas comunidades rurales que dependen principalmente del servicio postal para recibir medicamentos, cheques y otros productos esenciales.

Florida cuenta con alrededor de 6,500 carteros rurales, según Kelly, quienes entregan correspondencia esencial incluso en pueblos pequeños como Williston, Chiefland, Cross City, Micanopy y Macintosh.

Según la Asociación Nacional de Carteros Rurales (NRLCA), la privatización del servicio dejaría a estas comunidades atrás al priorizar zonas más rentables para empresas privadas.

“Simplemente no creo que sea una buena idea [la posible privatización del Servicio Postal]. Nuestros clientes nos quieren. Nos conocen. Como cartera, me han conocido durante años. De cierta forma he crecido con ellos y he visto crecer a sus hijos. Confían en mí para entregar su correo y saben que siempre llega a tiempo”, dijo Jackie Martin, de 57 años, cartera de la ciudad con 31 años de servicio.

En marzo, el USPS firmó un acuerdo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental , liderado por Elon Musk, para reducir su presupuesto en miles de millones de dólares y avanzar con un programa de jubilación voluntaria que eliminaría 10,000 empleos. Los sindicatos y los empleados temen que estas medidas sean el inicio de una reforma más amplia orientada a la privatización.

No obstante, algunos líderes empresariales y figuras políticas consideran que la privatización podría hacer al USPS más eficiente y sostenible. David Steiner , nuevo director general del USPS y exdirectivo de FedEx, ha señalado que la agencia enfrenta desafíos urgentes que requieren reformas. Incluso el presidente Donald Trump sugirió que el servicio postal debería operar como una empresa privada para mejorar su desempeño financiero.

Jennifer Smith, de 45 años, cartera rural, y presidenta del Distrito 6 de la FLRLCA, advirtió que la privatización podría comprometer la calidad del servicio postal. “Si se llega a privatizar, ya no se tratará del servicio al cliente… Si alguien llegara a comprarnos, muchas cosas cambiarían, y no estoy segura de cuánto tiempo más existiría la entrega de correo si fuéramos comprados por otra entidad”.

Manifestantes sostienen carteles con mensajes como “Stop Privatization” y “Keep USPS a Public Service” (“Detengan la privatización” y “Mantengan el USPS como un servicio público”) durante la protesta. Foto por: Candy Fontana Verde.

Además de las preocupaciones económicas, los carteros rurales han sido víctimas de un aumento de robos y agresiones. Desde el año 2020 se han registrado más de 2,000 crímenes contra empleados postales, según datos de la NRLCA. En 2023, las lesiones causadas por estos ataques casi se duplicaron. Muchos de estos delitos involucran el robo de llaves, acceso a buzones y robo de cheques.

El proyecto de ley Protect Our Letter Carriers Act (H.R. 1065/S. 463) busca reforzar la seguridad de los carteros ante el aumento de robos y agresiones. La iniciativa bipartidista propone invertir $1.4 mil millones en medidas de seguridad, incluyendo el reemplazo de llaves físicas por versiones electrónicas, instalaciones de buzones más seguros y penas más severas para quienes ataquen a empleados postales. También contempla asignar fiscales especializados a estos casos. La NRLCA apoya esta legislación y ha instado al Congreso a respaldarla.

Un estudio del Pew Research Center publicado en 2024 reveló que el USPS es una de las agencias gubernamentales con mejor imagen entre los estadounidenses.

“Somos un servicio. Entregamos al pueblo estadounidense. Hacemos cosas que ninguna otra empresa de envíos hace en este país”, comentó Michael Holcomb, de 40 años, cartero rural.