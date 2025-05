El refugio local se asocia con Community Staples para ayudar a los animales locales

Los animales de Gainesville están recibiendo una segunda oportunidad en su vida, gracias a un poco de ayuda de la comunidad. The Humane Society of North Central Florida, junto con la ayuda de "The Auk Market" y "Curia On the Drag", organiza un evento de adopción de perros y cachorros destinado a presentar a las familias un posible amigo peludo.

"Todo son perros en hogares temporeros. Traen a los perros. Es un ambiente muy relajado, sin jaulas, a diferencia de otros eventos de adopción, en los que los perros suelen estar en jaulas. Esto es mucho más relajado, y las familias pueden sentarse con los posibles adoptantes y responder preguntas, y pasar el rato con los perros en ese ambiente relajado", dijo Jordyn Chiodo, voluntaria de la Humane Society del Norte Central de Florida.

Los posibles adoptantes tienen la oportunidad de sentarse y conocer a varios perros acogidos por miembros de la comunidad. Las familias que acogen a estos perros temporalmente los adiestran y los socializan, y la sociedad humanitaria se hace cargo de las facturas médicas y los gastos del animal. El acto pretende derivar los posibles obstáculos a los que se enfrentan los nuevos propietarios de mascotas cuando intentan conectar con estos animales.

Padre de acogida hablando con una posible adoptante. Foto por: Alexis Vivanco.

"Es un gran momento para que los perros salgan del entorno de la perrera y la gente salga a pasar un rato con ellos. Les despierta algo en la cabeza, se van a casa y siguen pensando en el perro, porque han podido pasar un rato con él, y luego vuelven y adoptan", dijo Chiodo.

Estos eventos reflejan un esfuerzo continuo de la sociedad y organizaciones afines para evitar la sobrepoblación de animales en todo Gainesville. Por ejemplo, eventos como "Match Madness", organizado por el condado de Alachua, no cobraron cuotas de adopción durante todo el mes de marzo. La iniciativa llega en un momento en el que el refugio de Servicios para Animales del condado de Alachua ha acogido a 94 perros, con 105 perreras disponibles. En 2024, los oficiales del refugio respondieron a 6,410 casos de propietarios que entregaban sus mascotas, según Julie Johnson, directora de recursos de Servicios para Animales del Condado de Alachua en unas declaraciones realizadas al Independent Alligator el año pasado.

Perro de acogida sonriendo a la cámara. Foto por: Alexis Vivanco.

Para lugares como el Humane Society of North Central Florida, estos eventos son cruciales para ayudar a reducir los niveles de hacinamiento que se dan en las instalaciones de Gainesville y de todo Florida. El Humane Society es un refugio que no eutaniza a los animales, lo que significa que los animales que llegan no son sacrificados. Desafortunadamente, no todos los lugares pueden manejar la sobrepoblación de animales.

"El hacinamiento en los refugios siempre es un problema en nuestra área y en toda Florida. No somos un refugio de admisión pública, no podemos aceptar animales del público, eso sería Alachua County Animal Resources, que ya están superpoblados", dijo Chiodo.

Aunque esa actividad estaba destinada a los perros, la sociedad también quiere que la gente conozca que su labor de rescate de gatos, es igual de importante. El refugio alberga a más de 120 gatos y gatitos. Los posibles adoptantes que no hayan podido encontrar un perro, pueden pasarse por la protectora y echar un vistazo a su selección de felinos.

"Mis dos [gatos] proceden de la protectora, los adopté cuando eran gatitos. Tienen 10 y 8 años. Llevan tiempo conmigo. Siempre es agradable ver a la Sociedad Protectora de Animales siempre en movimiento y haciendo que las adopciones funcionen", dijo Amy Kim, una de las asistentes a la actividad de adopción de perros.

Foster aclimatando a su perro. Foto por: Alexis Vivanco.

Aunque la actividad forma parte de una misión más amplia para ayudar a reducir la superpoblación en todos los refugios del país, Chiodo tiene un mensaje para quienes estén pensando en traer un amigo de cuatro patas a su casa: "Consideren la posibilidad de darle un hogar temporero".