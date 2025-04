Bailando Swing en Gainesville: El Renacer del Baile Nostálgico

El estilo de baile swing ha experimentado un renacimiento en la Universidad de Florida y en la ciudad de Gainesville. Lo que alguna vez se consideró un baile nostálgico ahora está siendo acogido por estudiantes, jóvenes profesionales y entusiastas del baile.

El arte del baile swing se originó en las décadas de 1920 y 1930 junto al auge de la música jazz. Se desarrolló a partir de un baile improvisado y de alta energía hasta convertirse en una combinación de tap y jazz. Aunque este tipo de baile sufrió un declive en la década de 1950 debido al auge del rocanrol, a finales del siglo XX, vivió un renacimiento conocido como el movimiento "neo-swing".

A través de la colaboración entre el Gainesville Swing Dancing Club y el Florida Swing Dancing Club, la escena local de baile ha sido revitalizada.

"En los años 90, el swing dancing se hizo muy popular nuevamente, tal como era en los años 40, y UF formó un club," dijo Edward Gavlick, presidente de Gainesville Swing Dancing Club. "Eso fue hasta hace unos años... El club iba a desaparecer aquí en UF, así que varios miembros de la comunidad se unieron y formaron Gainesville Swing Dancing Club, y ahora trabajamos junto a Florida Swing Dancing Club para organizar eventos."

Edward Gavlick enseñandole pasos a los estudiantes. Foto por: Gabriela Valdes.

A principios de abril, las dos organizaciones realizaron uno de sus eventos semanales: Swing Dancing con Música en Vivo, con la banda "Porch Swing". Estos encuentros incluyen lecciones aptas para principiantes, baile social y un ambiente acogedor tanto para bailarines experimentados como para principiantes.

La banda “Porch Swing”. Foto por: Gabriela Valdes.

"Es algo muy bueno para la construcción de la comunidad porque es muy divertido y cruza las divisiones generacionales", dijo Jenna Kolesari, miembro de la junta de Gainesville Swing Dancing Club. "Mucha gente diferente puede entrar en esto."

Al unificar esfuerzos, los clubes pudieron atraer a multitudes más grandes.

La superación de las divisiones generacionales. Foto por: Gabriela Valdes.

"Cuando trabajamos por separado, solo asistían de 10 a 15 personas", dijo Gavlick. "Pero cuando nos unimos y trajimos a miembros de la comunidad, personas mayores, de mediana edad y estudiantes, comenzamos a ver de 40 a 50, hasta 60 personas en nuestros eventos."

Para muchos, el swing dancing es mucho más que aprender unos pasos. Se trata de crear conexiones humanas.

"Realmente se trata de la conexión social. Es un grupo de personas que genuinamente se preocupan por ti y por lo que están haciendo", dijo Faith Shimick, miembra del club. "Fue el primer grupo o club al que fui donde no me sentí obligada a estar allí y no estaba mirando el reloj todo el tiempo que estuve."

A medida que los clubes siguen prosperando, el futuro se ve prometedor. Lo que comenzó como una forma de salvar un club en declive se ha convertido en algo más grande con la capacidad de reunir a aún más personas en los próximos años.

Para aquellos que buscan salir de su zona de confort y pisar la pista de baile, Gainesville Swing Dancing ofrece lecciones gratuitas para principiantes e intermedios todos los jueves, junto con eventos regulares con música en vivo. El club da la bienvenida a cualquier persona interesada en experimentar la nostalgia de este baile.

Como Shimick dijo de la mejor manera: "No es solo para abuelas".