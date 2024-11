Rick Scott y Debbie Mucarsel-Powell reconocen el poder del voto latino

A días de las elecciones, el senador Rick Scott y la candidata demócrata Debbie Mucarsel-Powell se presentaron en el centro de la Florida en busca del voto latino. Esta carrera pudiera definir el balance en el senado federal.

La ex congresista Mucarsel-Powell, una inmigrante de origen ecuatoriano, conoce de cerca las oportunidades de llegar a un país nuevo. Después de vivir bajo un gobierno militar en su país, Ella planea crear más oportunidades para todos los Floridianos. Mucarsel-Powell busca convertir la silla que ostenta el senador Rick Scott para el partido demócrata, por eso recorrió el estado sabiendo el impacto del voto latino.

“El grupo latino, es el grupo más grande étnico que tenemos aquí en el estado de la florida, y si salen a votar, y si la comunidad latina sale a votar pueden determinar lo que sucede en este estado y en este país” dijo Mucarsel-Powell.

Por otro lado, el incumbente senador Scott, tiene un historial por su relación estrecha con la comunidad hispana desde que era gobernador. Ha llevado como bandera estar en contra de los gobiernos autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además ha sido un fiel amigo de Puerto Rico y aboga por la anexión de la isla como estado. Es por esto que se acerca nuevamente a la comunidad hispana en el centro de la Florida para continuar su trabajo en el senado federal.

“Ellos pueden decidir estas elecciones, cada año un porcentaje mayor de nuestros votantes son hispanos, si votan según sus valores probablemente voten republicano, y vamos a ganar” dijo Scott.



Un estudio realizado por UnidosUS, la mayor organización hispana de defensa y derechos civiles del país, muestra las cinco prioridades de esta comunidad al momento de votar:

La Inflación, la creación de empleos, la vivienda asequible, la inmigracion y la salud.

Candidata demócrata Debbie Mucarsel-Powell en UCF para participar en el homecoming con miles de estudiantes de Florida Central. Foto por: Oriana Torre.



¿Qué busca Debbie Mucarsel-Powell para los hispanos de Florida?

Mucarsel-Powell propone trabajar en disminuir los costos de los seguros para las viviendas, que según la candidata los floridianos están pagando las primas cuatro veces más caras que el promedio nacional. También propone invertir en viviendas más asequibles. Reconoce que la clase trabajadora está siendo afectada por el aumento de los costos de vida y se opone a aumentar los impuestos para la clase media.

“Y al mismo tiempo traer trabajos, que pagan bien, a nuestro estado. Nuestros profesores en este momento están ganando el sueldo más bajo cuando lo comparas con el promedio nacional” dijo Mucarsel-Powell.

En cuanto a inmigracion, la candidata quiere abordar la crisis en la frontera y seguir afrontando el problema con los gobiernos autoritarios de latinoamérica. La ex congresista ha apoyado a las comunidades venezolanas en su lucha. También se ha distanciado de la decisión del presidente Biden de sacar a Cuba de la lista de los países que no cooperan plenamente contra el terrorismo.

Desde su puesto como congresista trabajó en expandir Medicare, y planea hacer lo mismo si sale electa.

Otro de los temas que Mucarsel-Powell defiende es proteger el derecho al aborto. La excongresista también aboga por más acciones contra la violencia doméstica como parte de sus propuestas.

Senador Rick Scott luego de rally en el condado de Orange en Florida central donde simpatizantes latinos se reunieron en el lugar con pancartas para apoyarlo. Foto por: Oriana Torre.

¿Qué busca Rick Scott para los hispanos de Florida?

El Senador Scott busca seguir trabajando para que las familias no se vean afectadas por la inflación. Apoya a crear oportunidades para los más jóvenes tal como él las tuvo cuando era joven.

“Yo trabajo duro por la lucha de la libertad y la democracia en América Latina, yo trabajo duro por una mejor economía, para la inflación, para la frontera, y oportunidades para todos” dijo Scott.

En materia de inmigración opta por cerrar la frontera, y considera que hay que crear un sistema de inmigración más fuerte para que la gente pueda venir legalmente. Desde que era gobernador Scott se ha considerado un defensor de los países que sufren de dictaduras en América latina como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Además, planea seguir trabajando para apoyar a estas comunidades a recuperar su libertad.

En cuanto a la salud, en su plan llamado el Rescate de América no se especifican futuras acciones para abordar el tema de atención médica y expansión de Medicare.

En otros temas, apoya la prohibición del aborto y quiere proteger a las familias.

A la izquierda candidata demócrata Debbie Mucarsel-Powell, a la derecha Senador y candidato republicano Rick Scott. Fotos por: Oriana Torre.

Para finalizar ambos candidatos resaltaron sus compromisos de ser elegidos.

“My job is to try to make sure every child, whatever the background is, has the same opportunity I had as a kid” dijo Scott.

“Necesitamos a más latinos/as en posiciones de poder en todas partes del país, ya sea en las corporaciones, en fundaciones, en la política, en el gobierno, necesitamos más representación” dijo Mucarsel-Powell.

Los votantes que aún no han ejercido su derecho tienen una última oportunidad para hacerlo el martes 5 de noviembre, el día oficial de las elecciones. Después de la carrera presidencial esta contienda es la más importante en la papeleta de Florida.