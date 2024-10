Ayuda médica del departamento de salud llega a Cedar Key para ayudar a los residentes mientras reconstruyen sus vidas pos huracán

El huracán Helene destruyó muchas ciudades costeras de Florida, Cedar Key, es una de ellas. Situada en la costa este del norte central de Florida, la ciudad sufrió inundaciones y marejadas de más de dos metros de altura. Mientras los residentes trabajan para reconstruirlo, llegó ayuda de todo el estado.

Miembros de la familia aparecen detrás de una pila de escombros fuera de su casa en Steinhatchee, Florida, el viernes 27 de septiembre de 2024, después de que el huracán Helene azotara el Big Bend de Florida como una tormenta de categoría 4 el jueves por la noche. (Ashleigh Lucas/WUFT News)

El Departamento de Salud de Florida es una agencia integrada que trabaja para reubicar y trasladar recursos de un condado a otro. La ayuda tras la catástrofe es un ejemplo. Esta agencia gestiona los departamentos de salud de los 67 condados del estado.

Desde el miércoles, un autobús sanitario móvil del condado de Marion ha estado ayudando a los residentes de Cedar Key con diversas necesidades. Los autobuses están equipados para ayudar a este pueblo a volver a ponerse en pie ofreciendo una variedad de servicios incluyendo acceso inmediato a triaje y vacunas e hidratación y tratamiento de heridas.

“[Los residentes] pueden cortarse durante la limpieza de la tormenta, cuando están moviendo los escombros, queremos asegurarnos de que esas personas tengan un área donde puedan venir a limpiarse las heridas, recibir tratamiento y por su propia seguridad y precauciones”, dijo Mark Lander, Subsecretario de Sistemas de Salud del Condado y Administrador del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Marion.

Lander hace hincapié en la importancia de tener cuidado con los escombros. Dijo que uno de sus servicios más utilizados desde la catástrofe natural ha sido proporcionar vacunas contra el tétanos a pacientes que se arañaron con clavos o metal.

También ofrecen vacunas contra la hepatitis A, que las personas pueden necesitar si entran en contacto con aguas pluviales contaminadas por las inundaciones.

Además de sus tratamientos de urgencia y servicios de prevención, también ayudan a los residentes a ponerse en contacto con atención médica más especializada.

“Todavía no hemos visto nada importante que haya requerido puntos de sutura. Sin embargo, hemos trabajado con un proveedor local. Si alguien necesita puntos de sutura, estarán más que dispuestos a proporcionarlos localmente, lo que es realmente beneficioso para cualquiera de nosotros”, afirmó.

Lander reconoce las dificultades de las personas que trabajan en sus propiedades tras el huracán.

“Mi corazón está con los que trabajan en esos puestos, que lo han perdido todo y siguen luchando por salvar lo que les queda en sus propiedades”, dijo Lander.

Pero también les insta a mantenerse a salvo.

“Tengan cuidado”, dijo. “Entiendan que si se cortan, no esperen hasta el final del día. Sé que no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo. No esperes al final del día. Busca los recursos disponibles en tu comunidad. Limpia la herida. Ponte la vacuna del tétanos si es necesario”.

Dijo que este autobús proporciona una zona donde los residentes que han estado trabajando al sol para reconstruir sus casas todo el día pueden venir a buscar sombra, aire acondicionado, hidratación y cualquier otra ayuda que puedan necesitar.

Jae Williams, Director de Comunicaciones del Departamento de Salud, dijo que la mayoría de los problemas de salud se producen después de la tormenta.

“Durante la tormenta se producen muy pocos daños personales”, dijo Williams. “Muchas de las cosas que preocupan al Departamento de Salud suceden después de la tormenta, ya sean enfermedades transmitidas por mosquitos, quemaduras solares, insolación, lo que sea. Este tipo de autobús aquí tiene los recursos para ayudar a mitigar y, con suerte, simplemente evitar esas circunstancias por completo”.

A medida que el huracán Milton se acerca a Florida, previsto a tocar tierra en Tampa, estos proveedores de salud se preparan para tener sus recursos listos para ser movilizados a donde sea necesario.

“Afortunadamente, aquí en Florida, somos profesionales en hacer frente a las tormentas tropicales y otros desastres naturales”, dijo Williams. “Así que continuaremos monitoreando eso. Vamos a seguir estando preparados. Y, por supuesto, vamos a estar listos para responder siempre que sea necesario”.